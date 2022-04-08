Водія оштрафували за порушення правил дорожнього руху

У Коломиї водій, який гучно вмикав музику у власному автомобілі та грубо висловлювався на адресу військовослужбовців, отримав повістку до військкомату. Крім того, правоохоронці розглядають можливість вилучення авто від водія на потреби Збройних сил України.

Про інцидент повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський ввечері п'ятниці, 8 квітня. За його словами, водій гучно вмикав музику в автомобілі, грубив військовим та своїми діями обурив місцевих мешканців.

«У мережі активно висловлювали обурення щодо дій одного водія. Він на повну гучність в авто слухав музику, яку було чутно на вулицях міста та хамив військовим. Сьогодні поліція зупинила цього персонажа за зухвалі дії та порушення правил дорожнього руху», – зазначив Богдан Станіславський у своєму дописі на Facebook.

За інформацією міського голови, правоохоронці склали на водія постанови про вчинені адміністративні правопорушення, в представники військкомату вручили повістку. Наразі розглядається питання щодо вилучення його авто на потреби ЗСУ.

«У час, коли наші захисники боронять Україну, негідно так поводитися. Це має бути попередженням для всіх, хто зараз дозволяє собі такі речі», – вважає міський голова Коломиї.