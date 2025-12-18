Планова продуктивність розбудованої птахоферми становитиме 165 тис. голів на рік

Волинське підприємство «Агідель» планує збільшити птахоферму у селі Сірнички Володимирського району до 82,8 тис. місць. Компанія входить в агропромислову групу «Пан Курчак» і належить екснардепу двох скликань Сергію Мартиняку. Про це у середу, 17 грудня, повідомило видання «Сила правди».

Як зазначено в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, ТОВ «Агідель» планує модернізувати вже наявну птахоферму «Сірнички», призначену для вирощування курей до 20-тижневого віку. Після розширення річна потужність підприємства зросте майже утричі – до близько 165 тис. голів на рік.

За даними департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА, нині ферма розрахована на 55 тис. птахів, а її фактична продуктивність становить 110 тис. курей на рік.

Підприємство працює на понад чотирьох гектарах орендованої землі. Проєктом передбачене будівництво чотирьох нових пташників із кормовими бункерами, механізованою системою подачі корму та ніпельною системою напування. На території вже функціонують санпропускник, модульні котельні, камера зберігання загиблих птахів, трансформаторна підстанція та складські приміщення.

Для роботи розширеної птахоферми щороку планують використовувати 1,4 тис. тонн корму, 331 тонну підстилки та приблизно 7 тис. м³ води. Водопостачання здійснюватиметься з власної свердловини для напування птиці, миття приміщень та поливу зелених насаджень. Крім того, заплановане встановлення сонячної фотоелектричної електростанції потужністю 55 кВт.

Проєкт передбачає створення 11 робочих місць для місцевих жителів. Наразі триває громадське обговорення, оскільки реалізація проєкту впливатиме на стан довкілля Затурцівської громади.

Додамо, що агропромислова група «Пан Курчак» – виробник курячого м’яса, також займається вирощуванням свиней. Виробничі потужності зосереджені на Волині та Рівненщині. Продукція випускається під ТМ «Пан Курчак», «Волинь Продукт», «Волинська» та «Українська свинина», групі належать фірмові магазини «М’ясна точка» та супермаркети «Смарті».

Засновник – волинський підприємець і політик, народний депутат України VII-VIII скликань Сергій Мартиняк. Він є почесним консулом Литовської Республіки в Луцьку. Згідно з даними руху «Чесно», під час перебування в парламенті відзначився кнопкодавством (разом із колегами по групі «Воля народу»), часто прогулював засідання, мав конфлікт інтересів через перебування в аграрному комітеті.

Раніше співзасновником групи компаній «Пан Курчак» був бізнес-партнер Сергія Мартиняка – Сергій Горлач. ЗМІ писали про наявність у нього громадянства Білорусі, а також лобіювання ним інтересів білоруського бізнесу в Україні. Після 2022 року частки Горлача у компаніях групи переписали на польські та австрійські фірми.

Як писав «Forbes Україна», «Пан Курчак» потрапив до п’ятірки найбільших експортерів м’яса птиці за 2024 рік. Виторг «Птахокомплекса Губин», що входить до групи, торік зріс на 52%, до 1,5 млрд грн.