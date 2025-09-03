Київський суд оштрафував постачальника неякісних товарів для ЗСУ

Господарський суд Київської області зобовʼязав ТОВ «БК КБР» компенсувати Волинській облдержадміністрації понад 33 млн грн за поставлені неякісні бронежилети та шоломи. Про це повідомив 3 вересня Офіс генпрокурора.

Прокурори встановили, що у квітні 2022 року київське підприємство уклало контракт із Волинською облдержадміністрацією про постачання 884 бронежилетів і 846 шоломів на потреби Збройних сил України.

«Пізніше з'ясувалося, що жоден із бронежилетів не витримав балістичних випробувань щодо стійкості до засобів ураження, а бойові шоломи не могли виконувати основну функцію - захистити голову людини від ураження елементами вогнепальної зброї», – зазначають правоохоронці.

Прокуратура звернулась до суду, аби стягнути із постачальника вартість неякісних товарів у розмірі 28,2 млн грн – і суд задовольнив позовні вимоги. Окрім того, з цієї ж ТОВ на користь Волинської обласної військової адміністрації стягнули 5,6 млн грн штрафу.

Додамо, що згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, ТОВ «БК КБР» – київське підприємство, зареєстроване у 2016 році. Спеціалізується на будівництві, оптовій торгівлі та низці інших сфер діяльності. Власником бізнесу вказаний Дмитро Нестерук.