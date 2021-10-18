Починаючи з 20 жовтня, температура повітря почне поступово підвищуватись

До кінця тижня на Волині суттєво потеплішає. Починаючи із середи, 20 жовтня, вдень температура повітря становитиме приблизно 10-15 °С тепла. У четвер стовпчик термометра сягне навіть +17°С. Також протягом тижня можливі незначні дощі, попереджають синоптики Волинського гідрометеоцентру.

У понеділок, 18 жовтня, синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, з поривами 5-10 м/с. Температура вночі від 5-7°С тепла, вдень 10-12°С тепла.

У вівторок, 19 жовтня, вночі можливий незначний дощ. Вдень його вже не буде. Температура повітря вночі становитиме 0-5°С тепла, вдень підніматиметься до 8-13°С. Вітер північно-західний, з поривами 5-10 м/с.

У середу, 20 жовтня, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підвищиться і становитиме 10-15 °С тепла. Вночі стовпчик термометра коливатиметься в межах від -2°С до +3°С. Вітер південно-західний, з поривами 7-12 м/с.

У четвер, 21 жовтня, буде хмарно і без опадів. Температура вночі становитиме 6-11°С тепла, а вдень сягатиме навіть +17°С. Вітер південно-західний, вдень пориви посиляться до 15-20 м/с. За прогнозом синоптиків, опадів не буде.

Тепла погода триматиметься і у п’ятницю, 22 жовтня. Вночі стовпчик термометра показуватиме 6-11°С тепла, а вдень підніматиметься до 10-15°С тепла. Також буде доволі вітряно, як і попереднього дня, втім, пориви вітру знизяться до 7-12 м/с. Вдень місцями можливий невеликий дощ.