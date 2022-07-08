Власник залишив свій автомобіль на СТО в селі Зимне Володимир-Волинського району, але згодом автомобіль звідти зник

На Волині 52-річний працівник СТО вкрав автомобіль клієнта. Чоловік намагався втекти від поліції, втім, потрапив у ДТП. Виявилось, що за кермом він перебував у стані алкогольного сп'яніння. На порушника склали одразу п'ять адмінпротоколів, крім того, щодо викрадення авто розпочали окреме кримінальне провадження. Йому загрожує до п'яти років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, інцидент стався ще наприкінці червня. Тоді 47-річний мешканець Рівненської області залишив свій автомобіль Mercedes-Benz на СТО у селі Зимне Володимир-Волинського району. За деякий час виявилось, що авто на СТО вже немає, хоча чоловік нікому не давав дозволу на користування.

Виявилось, що за кермом автомобіля їздив працівник підприємства. «Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 52-річний житель обласного центру, працівник вказаного СТО. Зловмисника поліцейські затримали за кермом краденої машини у стані алкогольного сп’яніння. Втікаючи від правоохоронців, він скоїв ДТП без потерпілих», – йдеться у повідомленні.

На чоловіка склали одразу п'ять адмінпротоколів:

ч.1 ст. 130 (п'яне водіння);

ст. 124 (вчинення ДТП без потерпілих);

ст. 122-2 (невиконання вимог про зупинку);

ч.4 ст. 122 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди);

ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів)

Окрім цього, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Йому загрожує до п'яти років тюрми.