Легковик врізався в магазин, розташований на підвищенні, та перекинувся

У понеділок, 15 серпня, у місті Пустомити на Львівщині 27-річний водій Volkswagen Jetta на швидкості злетів з траси та врізався в магазин, внаслідок чого автомобіль перекинувся на дах. Постраждали водій легковика та його пасажир.

У ДСНС Львівщини розповіли ZAXID.NET, що ДТП сталася близько 14:40 у Пустомитах на вул. Шевченка. 27-річний водій автомобіля Volkswagen Jetta не впорався з керуванням та злетів з траси «Львів-Пустомити-Меденичі», в'їхав у будівлю магазину та перекинувся.

Легковик врізався в стіну магазину і перекинувся на дах (фото ДСНС)

Унаслідок ДТП постраждав водій Volkswagen Jetta та його 26-річний пасажир. Водій автомобіля намагався самостійно вилізти з авто через заднє сидіння, але втратив свідомість. Обох госпіталізували, за попередніми даними, з травмами середньої важкості.

Рятувальники допомагали витягати постраждалих з понівеченого Volkswagen Jetta та транспортувати їх до автомобіля швидкої допомоги. Усі обставини аварії з'ясовують поліцейські.