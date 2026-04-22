У Молдові засудили Владіміра Плахотнюка до 19 років тюрми

Суд у Кишиневі засудив олігарха, колишнього лідера «Демократичної партії» Владіміра (Влада) Плахотнюка до 19 років ув'язнення у справі про крадіжку грошей із молдавських банків. Плахотнюка називали «володарем Молдови», оскільки раніше він здійснював значний вплив на політичне та економічне життя країни. Про це у середу, 22 квітня, повідомив молдавський новинний сайт Newsmaker.

Прокуратура вимагала для Владіміра Плахотнюка покарання у вигляді позбавлення волі строком на 25 років. Суд визнав олігарха винним у співучасті у крадіжці мільярда євро з трьох молдавських банків. Прокуратура довела, що Плахотнюк через компанії, контрольовані іншим олігархом-втікачем Ілан Шором, отримав 39 млн доларів та 3,5 млн євро із вкрадених грошей. Проте суд ухвалив рішення про ув’язнення Владімір Плахотнюка на 19 років.

25 березня Владімір Плахотнюк заявляв, що не визнає себе винним. Після оголошення вироку його адвокат Лучіан Рогак заявив, що судовий процес відбувався з численними порушеннями і разом із клієнтом оскаржуватиме рішення суду.

Своєю чергою прокурор Александру Черней повідомив журналістам, що вивчатиме аргументи суду щодо пом’якшення вироку.

«Владімір Плахотнюка визнали винним за всіма п'ятьма пунктами звинувачення. Його засудили до 19 років позбавлення волі у в'язниці закритого типу. Ми вимагали 25 років. […] Проаналізуємо аргументи суду та ухвалимо рішення про оскарження вироку», – сказав Александру Черней.

Нагадаємо, Владімір Плахотнюк втік з Молдови у 2019 році. Його підозрюють у кількох кримінальних справах, серед яких дестабілізація країни, а також крадіжка мільярда євро з трьох молдавських банків – Banca de Economii, Banca Socială та Unibank, про що стало відомо у 2014 році.

У лютому 2025 року Інтерпол оголосив Владіміра Плахотнюка у міжнародний розшук, а в липні того ж року його затримали в аеропорту Афін під час спроби вилетіти до Дубаю. З вересня 2025 року Владімір Плахотнюк перебував у СІЗО Кишинева.

Плахотнюк був першим віцеспікером парламенту Молдови з грудня 2010 до лютого 2013 року, а також депутатом молдовського парламенту двох скликань: з грудня 2010 по жовтень 2013 року і з грудня 2014 року по липень 2015. Його також вважають найбагатшою людиною Молдови та найвпливовішим політиком у 2010-х роках.