Ілон Маск став 37-м кавалером ордена Свободи

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Свободи американського бізнесмена та мільярдера Ілона Маска. Про це йдеться в указі президента, опублікованому у середу, 26 серпня.

«Нагородити орденом Свободи Маска Ілона — підприємця, інженера, керівника компаній “СпейсЕкс” та “Тесла”, Сполучені Штати Америки», – йдеться у тексті указу.

В документі йдеться, що Ілона Маска нагородили орденом за «особисті заслуги у захисті життя людей та свободи», а також за розвиток відносин між народами України.

Зазначимо, орден Свободи – це найвища нагорода України, якою можуть бути відзначені іноземці та особи без громадянства. Ілон Маск став 37-м кавалером ордена Свободи серед іноземців.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, компанія SpaceX Ілона Маска оперує терміналами супутникового звʼязку Starlink, які активно застосовують українські захисники на фронті. У лютому 2026 року SpaceX заблокувала росіянам можливість використовувати Starlink на фронті – пристрої були деактивовані для російської сторони.

Після цього Силам оборони вдалося відновити контроль над понад 200 км² території всього за пʼять днів. Це стало найбільшим територіальним успіхом України з 2024 року.