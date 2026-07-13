Володимир Зеленський у Парижі провів зустріч з Емманюелем Макроном

У понеділок, 13 липня, президент України Володимир Зеленський нагородив французького колегу Еммануеля Макрона орденом Свободи. Відео моменту вручення ордену Зеленський оприлюднив в телеграмі.

«Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям Президента Макрона. Сьогодні я подякував Емманюелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана Президента, справжнього друга України, орденом Свободи», – написав Володимир Зеленський.

Окремо Зеленський повідомив, що українська та французька сторони обговорили пріоритети перед засіданням Антибалістичної коаліції та Коаліції охочих, а також двосторонню співпрацю між країнами.

За словами президента, особливу увагу сторони приділили ситуації на фронті та потребам України для захисту населення від російських атак.

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«Важливо посилювати Україну, зміцнювати наше ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику. У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками», – заявив він.

Орден Свободи – державна нагорода України, встановлена для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини й громадянина.

Станом на 12 лютого 2026 року кавалерів ордена Свободи було 88, 29 з них – громадяни інших держав, які активно підтримували Україну. Зокрема першим кавалером у 2008 році став король Швеції Карл XVI Густаф.

Орден Свободи – це найвищий орден України, яким можуть бути нагороджені іноземці й особи без громадянства (для громадян України найвищою нагородою є звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» або ордена Держави).

Нагадаємо, 13 липня у Парижі відбулась перша зустріч «антибалістичної коаліції». Її засновницями стали десять держав: Україна, Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Швеція та Данія. За результатами установчого засіданні країни заявили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи, передає «Європейська правда».