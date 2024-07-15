Володимир Зеленський зустрівся з українськими журналістами

У понеділок, 15 липня, президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію для українських ЗМІ, де анонсував можливі перестановки у Кабінеті міністрів. За словами президента, якщо кардові зміни все ж відбудуться, вони стосуватимуться не тільки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи варто очікувати відставки Дениса Шмигаля, президент заявив, що в разі кадрових змін в уряді ЗМІ «обов’язково будуть про це знати».

«Ми не можемо говорити просто про заміну прем’єр-міністра. Це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді. Напевне можуть бути. Ми займаємося цим процесом», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що попри брак часу «проговорює деякі речі» з Денисом Шмигалем. Зміни у роботі Кабміну також обговорюються з ще з декількома міністрами, заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на початку липня «Українська правда» із посиланням на співрозмовників з оточення Володимира Зеленського повідомила, що він, ймовірно, планує звільнити Дениса Шмигаля, оскільки «втомився» від прем’єр-міністра. Про можливе звільнення Шмигаля повідомило і «РБК-Україна», яке із посиланням на анонімних співрозмовників повідомило, що показником можливого майбутнього звільнення прем’єра є його різке зниження зовнішньополітичної активності.

За даними ЗМІ, на посаду Шмигаля можуть призначити першу віцепрем’єрку Юлію Свириденко.