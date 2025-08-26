54-річний Павло Басараба був в.о. голови Тячівської РДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Басараба головою Тячівської районної державної адміністрації (РДА) Закарпатської області. Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті Офісу президента 25 серпня.

До призначення на посаду 54-річний Павло Басараба був в.о. голови Тячівської РДА, першим заступником голови.

Павло Басараба у 1996 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті за спеціальністю «Правознавсто», здобув кваліфікацію юриста. У 2010 році, за даними ЦВК, Павла Басарабу обрали депутатом Рахівської районної ради за підтримки «Партії регіонів», хоча вказано, що він був позапартійним. У 2011 році Басараба призначили начальником Рахівського райвідділу міліції, він також працював очільником Тячівського райвідділу міліції.

З серпня 2015 року по грудень 2019 року виконував повноваження голови Рахівської РДА, з липня 2022 року по липень 2023 року працював начальником управління міжрайонного оперативного контролю – старшим державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області. З вересня 2023 року призначений на посаду заступника голови Рахівської РДА.