35-річний Владислав Власюк став уповноваженим з питань санкційної політики

У п’ятницю, 16 серпня, Володимир Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Про це йдеться в указі №506/2024, опублікованому на сайті Офісу президента.

Указом №506/2024 Володимир Зеленський призначив 35-річного Владислава Васюка уповноваженим президента України з питань санкційної політики.

Що відомо про Владислава Васюка

За даними руху «Чесно», Владислав Васюк народився у 25 лютого 1989 року у Вінниці. Кандидат юридичних наук. Науковий ступінь здобув у Національній академії прокуратури України. У 2012 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр права.

У 2013-2014 роках навчався на магістратурі у Лондонському університеті королеви Марії, за спеціалізацією Міжнародний інвестиційний арбітраж, Корпоративні фінанси, Міжнародні енергетичні транзакції, Міжнародний енергетичний арбітраж.

У 2015-2016 роках працював у структурах Національної поліції України. У березні-жовтні 2015 року обіймав посаду заступника начальника Департаменту патрульної поліції. Потім місяць пропрацював начальником апарату Голови нацполіції, а з грудня 2015 до березня 2016 був начальником відділу адміністративної практики у Департаменті патрульної поліції.

У 2017-2019 роках обіймав посаду генерального директора Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України за міністра Павла Петренка. Також був директором Департаменту державної реєстрації та нотаріату мін’юсту.

З квітня 2022 року – секретар Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та ексрадник президента США Майкл Макфол. Владислав Власюк брав участь у ряді зустрічей керівництва ОП з іноземними делегаціями.

У липні 2023 року Власюк увійшов до наглядової ради «Сенс Банку» (колишній «Альфа-банк») після того, як його націоналізували та передали у власність держави. Одружений, має брата близнюка Віталія Власюка.