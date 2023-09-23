Даміана Дуду нагороджено орденом За заслуги ІІІ ступеня, а Б’янку Залевську – орденом княгині Ольги ІІ ступеня

Президент України Володимир Зеленський, повертаючись до України після візиту в США та Канаду, зупинився у Любліні, де нагородив польських волонтерів, які допомагають Україні. Про це повідомила прес-служба українського президента у суботу, 23 вересня.

Зеленський вручив державні нагороди двом громадянам Польщі – журналістці Бʼянці Залевській, яка з 2014 року висвітлювала війну РФ проти України, а після поранення зайнялася волонтерською діяльністю, та медику-волонтеру Даміану Дуді, який з командою рятував українських захисників зокрема у Бахмуті, Соледарі та на півдні, а також заснував фонд для закупівлі медикаментів та центр для підготовки бойових медиків.

«Я пишаюся тим, що в України є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати всьому польському народові, всім людям, які з перших днів відкривали свої сім'ї, свої домівки, відкривали себе й допомагали. Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху – це ніщо порівняно з тим, що є така міцність між нашими людьми», – сказав президент України.

Зазначимо, що візит українського президента відбувся на тлі напруженості в українсько-польських відносинах, спричиненої суперечкою навколо експорту українського зерна. Дійшло навіть до того, що Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента Володимира Зеленського «не ображати поляків».