Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента Володимира Зеленського "не ображати поляків" так, як він, за його словами, це зробив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН цього тижня. Про це Моравецький сказав під час зустрічі з виборцями в місті Свіднік на сході Польщі, повідомила агенція PAP.

Польський прем’єр почав говорити про відносини з Україною, нагадавши, що там ведеться війна за безпеку Європи.

«Ми це знаємо й допомагаємо, відправляючи зброю, організовуючи відправлення зброї, тому що ми зараз в першу чергу озброюємося самі. Але хаб у Ряшеві, цей спеціальний логістичний центр працював, працює і буде працювати разом з нашими союзниками», – запевнив він.

Після цього польський прем’єр звернувся до Зеленського, «щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно під час свого виступу в ООН, поляки цього ніколи не дозволять».

«А захист польського доброго імені – це не тільки мій обов'язок і честь, це також найважливіше завдання уряду республіки. Ми будемо захищати в нинішньому геополітичному контексті всі наші обґрунтування, і ми знаємо, як ці обґрунтування повинні бути сформовані», – додав він.

Нагадаємо, 19 вересня президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН сказав, що «дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі», перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи «підготувати сцену для московського актора». Через ці слова Польща викликала посла України.

Нагадаємо, напруженість у відносинах Варшави та Києва пов'язана з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь. Україна пропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків. Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі. Зауважимо, що найсуворішу заборону ввела Угорщина, заборонивши імпортувати з України понад 20 видів сільськогосподарської продукції.

Також зазначимо, що зернова суперечка відбувається на тлі майбутніх парламентських виборів у Польщі, які пройдуть 15 жовтня.