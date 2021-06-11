Зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки Володимира Зеленського і Джо Байдена планується на кінець липня. Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб візит українського лідера був максимально результативним, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться в кінці липня, обговорюється дата в кінці липня. Формат – повноцінний офіційний візит президента України до США. Я думаю, що на галявину перед Білим домом Зеленський приїде на машині, але це буде офіційний повноцінний візит, в рамках якого буде не лише зустріч з Байденом, але і низка інших заходів», – повідомив міністр в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Кулеби, буде велика українська делегація, "тому що дуже широкий порядок денний, багато питань".

«Ми дуже ретельно готуємо цей візит, ми вже працюємо над ключовими елементами програми, але головне – ми вже працюємо над ключовими домовленостями. Тому що у президента Зеленського завжди установка – що ми не займаємося політичним туризмом, не їздимо просто так, а їдемо за результатами. Ми вже активно працюємо з американською адміністрацією, щоб цей візит був максимально результативний для України», – зазначив голова МЗС.

Нагадаємо, Джо Байден і Володимир Зеленський поспілкувались у телефонному режимі 7 червня перед зустріччю Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться 16 червня. Під час телефонної розмови Байден запросив Зеленського приїхати до Вашингтона в липні. Однак тоді про орієнтовні дати відомо не було.