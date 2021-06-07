У понеділок, 7 червня, відбулась розмова президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського, повідомив радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

«Президент Байден сказав президенту Зеленському, що він і надалі рішуче захищатиме український суверенітет та територіальну цілісність. Він також сказав президентові Зеленському, що з нетерпінням чекає, щоб привітати його у Білому домі тут у Вашингтоні, цього літа – після того, як він [Байден] повернеться з Європи», – зазначив американський посадовець.

За словами Саллівана, цей дзвінок планувався раніше. Зазначимо, що Байден поговорив з Зеленським перед зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним, яка має відбутися за декілька днів.

Також Байден заявив, що «твердо відстоюватиме суверенітет України».

National security adviser Jake Sullivan tells @nancycordes that President Biden spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday, and wants to welcome him to the White House this summer.



Biden said he would "stand up firmly for Ukraine's sovereignty," Sullivan says pic.twitter.com/eekYMkNBoC — CBS News (@CBSNews) June 7, 2021

Володимир Зеленський вже подякував Байдену за запрошення. З повідомлення українського президента випливає, що зустріч двох президентів пройде в липні.

«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні. Я з нетерпінням чекаю цієї зустрічі, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці між Україною та США», – написав Зеленський у Twitter.

Thank you @POTUS @JoeBiden for inviting me to visit the @WhiteHouse in July during our phone conversation. I look forward to this meeting to discuss ways to expand strategic cooperation between Ukraine and #USA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2021

Загалом це друга розмова американського й українського президентів.

Нагадаємо, Байден розпочинає велике турне Європою, після якого також зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч американського і російського президентів пройде у Швейцарії.