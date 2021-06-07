Володимир Зеленський отримав запрошення зустрітися з Джо Байденом
Байден поговорив із Зеленським перед зустріччю з Путіним
У понеділок, 7 червня, відбулась розмова президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського, повідомив радник США з національної безпеки Джейк Салліван.
«Президент Байден сказав президенту Зеленському, що він і надалі рішуче захищатиме український суверенітет та територіальну цілісність. Він також сказав президентові Зеленському, що з нетерпінням чекає, щоб привітати його у Білому домі тут у Вашингтоні, цього літа – після того, як він [Байден] повернеться з Європи», – зазначив американський посадовець.
За словами Саллівана, цей дзвінок планувався раніше. Зазначимо, що Байден поговорив з Зеленським перед зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним, яка має відбутися за декілька днів.
Також Байден заявив, що «твердо відстоюватиме суверенітет України».
Володимир Зеленський вже подякував Байдену за запрошення. З повідомлення українського президента випливає, що зустріч двох президентів пройде в липні.
«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні. Я з нетерпінням чекаю цієї зустрічі, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці між Україною та США», – написав Зеленський у Twitter.
Загалом це друга розмова американського й українського президентів.
Нагадаємо, Байден розпочинає велике турне Європою, після якого також зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч американського і російського президентів пройде у Швейцарії.