Володимирський собор – одна з головних святинь Православної церкви України

Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор у Києві повідомив про перехід з юліанського церковного календаря на новоюліанський. Про це повідомили на сторінці собору в понеділок, 20 квітня.

«Повідомляємо всіх наших парафіян, що за рішенням настоятеля і Парафіяльної ради Свято-Володимирського кафедрального патріаршого собору, з благословення Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, богослужіння у соборі перейдуть на новоюліанський церковний календар, за яким живе Православна Церква України», – ідеться в оголошенні.



Перші богослужіння за новим календарем почнуть звершувати наприкінці цього місяця. Так, 30 квітня заплановане Всенічне бдіння, а 1 травня Божественна літургія на памʼять священномученика Макарія, Митрополита Київського і всієї Руси.

Свято-Володимирський кафедральний собор – православний собор у Києві, пам’ятка архітектури XIX століття, зведена у руському неовізантійському стилі. З 1992 по 2018 рік був кафедральним собором УПЦ Київського патріархату.

У червні 2019 року відбувся Синод ПЦУ, на якому вирішили підпорядкувати усі парафії та монастирі УПЦ КП Предстоятелю ПЦУ Епіфанію. Раніше ними опікувався почесний Патріарх Філарет.

Того ж місяця у Володимирському храмі владика Філарет провів Помісний Собор, на якому оголосив про відродження Київського Патріархату.

Наприкінці 2019 року ПЦУ на соборі провела юридичну ліквідацію УПЦ КП, яку очолив Філарет, через що в патріарха виник конфлікт з очільником ПЦУ Епіфанієм. У 2022 році Філарет подав позов до ОАСК із вимогою відновити УПЦ КП.

У грудні 2019 року Священний Синод Православної церкви України ухвалив рішення: пожиттєво закріпити за Філаретом проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель на вулиці Чикаленка, 36. Також йому надали право до кінця життя звершувати богослужіння у Володимирському соборі Києва.

У листопаді 2025 року Філарет здійснив візит примирення до Епіфанія. На момент смерті священник мав сан почесного патріарха та ієрарха у спокої.

22 березня 2026 року в самому Володимирському соборі був похований 97-річний колишній настоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет.