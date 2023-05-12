Організатори назвали можливість президенту виступити неприйнятною

Європейська мовна спілка (EBU), яка разом з ВВС організовує «Євробачення», відхилила прохання президента України Володимира Зеленського виступити з промовою під час фіналу пісенного конкурсу. Організатори «Євробачення» не хочуть допустити політизованості конкурсу, повідомило в четвер, 11 травня, The Times. Водночас в Офісі Президента такі дані заперечили.

За даними видання, Володимир Зеленський хотів виступити по відеозв'язку з промовою, в якій би закликав допомагати Україні в боротьбі з Росією. Проте EBU відхилила прохання президента, аргументуючи це жорсткими правилами події та назвавши можливість звернення неприйнятною.

«Пісенний конкурс "Євробачення" є міжнародним розважальним шоу і підпорядковується суворим правилам і принципам, які були встановлені з моменту його створення. Одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу. Цей принцип забороняє можливість робити політичні або подібні заяви в рамках конкурсу», – заявили у спілці.

Водночас представники ВВС повідомили The Times, що наразі тривають «складні та делікатні» переговори із Зеленським. Річ у тім, що EBU побоюється, що відмова Володимиру Зеленському може створити прецедент у майбутньому.

У п'ятницю, 12 травня, речник президента Сергій Никифоров заявив, що інформація The Times не відповідає дійсності. Він повідомив, що Офіс президента не звертався до організаторів з проханням виступити на події.

Нагадаємо, фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023» відбудеться в суботу, 13 травня, о 22:00 за київським часом. Під час шоу виступлять 20 країн-фіналістів, а також Британія, Франція, Велика Британія, Німеччина та Швейцарія, які є країнами-засновницями конкурсу. Виступатиме в фіналі й Україна – на правах торішнього переможця.