Volvo Concept Recharge – провісник майбутніх електричних кросоверів Volvo

Починаючи із 1995 року автомобілі шведської марки мають «‎технічні» назви, які складаються з літер та цифр, але наступні новинки матимуть словесну номенклатуру.

У інтерв'ю виданню Autocar керівник Volvo Хокан Самуельсон заявив, що нинішня система позначень піде в минуле, коли паливні моделі отримають наступників, а електрокари отримають «імена, як у дітей».

Першою моделлю шведської марки з більш зручним для прочитання ім'ям буде спадкоємець флагманського кросовера XC90 – він буде електричним. Всі наступні новинки, що слідують за ним, вже матимуть милозвучні назви.

Актуальна система позначень Volvo передбачає використання літер: S – для седанів, V – для універсалів, C – для хетчбеків та XC – для кросоверів. Залежно від розмірів, у назві використовується числовий індекс від 30 до 90. Така схема застосовується з 1995 року, а останнє сімейство Volvo з ім'ям власним припинили випускати в 1970 році – це була лінійка Amazon.