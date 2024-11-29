Чий хлібець з'їдали першим, та й вийде заміж першою

День Андрія Первозванного – одне з найтаємничіших та найцікавіших свят, адже існує чимало різних традицій та обрядів на свято Андрія. Гуляння в цей день завжди супроводжувалося різними веселощами: співами, танцями та «жениханнями». Але найкраще, що може бути в цей день для молодих дівчат, – ворожіння. Саме за допомогою цього у різні способи дівчата могли дізнатись ім’я свого судженого. Про найпопулярніші способи ворожінь, пише «Твій світ».

Гадання на Андрія

Гадання на гілочці вишні

Дівчата обривали гілочку вишні та ставили її у воду. Якщо до Різдва гілка розквітала, це вважалося знаком, що протягом року дівчина вийде заміж або її будуть сватати. Крім того, незаміжні дівчата могли обрати кілька гілок, кожна з яких символізувала певного хлопця. Та гілка, яка розквітне першою, вказувала на того, хто прийде свататися.

Загадування імен

Щоб дізнатися ім'я майбутнього чоловіка, дівчата кладуть під подушку 12 аркушів, на кожному з яких написане чоловіче ім'я, залишаючи один аркуш порожнім. На ранок вони витягують один листок, і ім'я, що на ньому написане, вважається ім'ям майбутнього чоловіка. Якщо листок порожній, це вказує на те, що доля панянки залишається невідомою.

Ворожіння на дровах

Іншим традиційним ворожінням було відправляти незаміжніх дівчат за дровами. Дівчина повинна була наосліп обрати пучок дров, і, повернувшись додому, порахувати їх. Якщо кількість виявлялася парною, це віщувало, що вона буде у парі наступного року.

Випікання балабушок

Серед молодих дівчат популярним гаданням було випікання маленьких круглих пиріжечків, званих балабушками. Кожна дівчина мала випекти свій хлібець. Але ось що було незвичайним: воду для тіста треба було набрати і принести у роті з криниці.

Під час цього обряду хлопці старалися розсмішити дівчат, щоб вони не змогли зібрати достатньо води. Після випікання хлібців у хату впускали собаку чи кота. Чий хлібець з'їдали першим, та й вийде заміж першою.

Ворожіння на воді та свічках

У миску з водою ставлять маленьку свічку, яку запускають плавати по поверхні. Якщо свічка підпливає до краю миски – це знак, що дівчина скоро зустріне свою долю.