Восьмеро людей загинули через пожежу в будинку для людей з інвалідністю в Чехії
Світ — Володимир Пиріг, 19 січня2200
Восьмеро людей загинули в трагічній пожежі в неділю вранці у чеському місті Вейпрти, неподалік німецького кордону, в будинку для людей з інвалідністю, пише «Європейська правда» з посиланням на чеське видання Idnes.
На місці події повідомили про 30 постраждалих. Троє людей отримали серйозні ушкодження, одну людину доставили до лікарні з помірними травмами.
Інші люди зазнали незначних травм або отруїлися димом, і рятувальники поступово перевіряють їх стан.
Пожежа вже локалізована і більше не поширюється. Пожежники продовжують працювати.
Що було причиною – поки невідомо, заявила мер міста Вейпрти Житка Гавдунова.
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