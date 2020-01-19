Восьмеро людей загинули через пожежу в будинку для людей з інвалідністю в Чехії

Восьмеро людей загинули в трагічній пожежі в неділю вранці у чеському місті Вейпрти, неподалік німецького кордону, в будинку для людей з інвалідністю, пише «Європейська правда» з посиланням на чеське видання Idnes.

На місці події повідомили про 30 постраждалих. Троє людей отримали серйозні ушкодження, одну людину доставили до лікарні з помірними травмами.

Інші люди зазнали незначних травм або отруїлися димом, і рятувальники поступово перевіряють їх стан.

Пожежа вже локалізована і більше не поширюється. Пожежники продовжують працювати.

Що було причиною – поки невідомо, заявила мер міста Вейпрти Житка Гавдунова.