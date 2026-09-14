Цього дня радять уникати сварок, лихослів’я, пліток та образ

14 вересня християни східного обряду відзначають Воздвиження Хреста Господнього – одне з найбільших церковних свят. Цього дня віряни дотримуються суворого посту, а в народній традиції з ним також пов’язують низку заборон і прикмет.

Що не можна робити 14 вересня?

Цього дня радять уникати сварок, лихослів’я, пліток та образ. Не можна завдавати шкоди людям або тваринам, а також відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

За народними традиціями, на Воздвиження також не радять починати нові справи, укладати важливі угоди чи вирушати у далекі подорожі. Вважається, що такі плани можуть завершитися невдало або принести додаткові клопоти.

Окрім цього, слід відкласти важку фізичну роботу та домашні справи. Також не радять йти у ліс: вважається, що там у цей час особливо «господарює» нечисть. Проте у такої заборони є й цілком раціональне пояснення – саме в цей час змії агресивно шукають місця для зимівлі, а ведмеді готуються залягти в барліг.

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Також не варто в цей день позичати гроші – за повір’ям, у великі свята не можна позичати з дому взагалі нічого, адже разом із речами зникає й добробут, та й сам борг не повернуть.

За матеріалами «24 Каналу» та УНІАН.