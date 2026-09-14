Це одне з дванадесятих свят, присвячене віднайденню хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос

14 вересня за новоюліанським календарем християни східного обряду відзначають Воздвиження чесного і животворчого Хреста Господнього. Це одне з дванадцяти найбільших християнських свят, присвячене віднайденню хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос.

Історія Воздвиження Хреста

За церковним переказом, близько 326 року рівноапостольна Єлена, мати імператора Константина, знайшла в Єрусалимі біля Голгофи хрест, на якому розіп’яли Ісуса. До цього святиня майже три століття пролежала у землі, у своєрідній братській могилі, куди римляни кидали тіла страчених і знаряддя тортур.

Патріарх Макарій підняв цей віднайдений хрест над усіма християнами, які зібрались того дня біля Голгофи. Хрест був не лише згадкою про страждання Христа, а й символізував саму Церкву Христову, яка довгий час зазнавала жахливого гноблення і була поза законом. Тому піднесений хрест став символом перемоги християнства.

«У день свята встановлений суворий піст – у пам’ять про страждання і смерть Спасителя на Хресті. Головною богослужбовою особливістю є винесення на середину храму Хреста для загального поклоніння. Прикрашається Хрест зеленню і квітами на ознаку того, що через нього (тобто через страждання і смерть на ньому Сина Божого) Господь нас спас», – розповіли у Православній Церкві України.

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У соборних храмах зазвичай звершується давній чин Воздвиження хреста, під час якого, подібно до того, як благословляв давніх християн віднайденим Хрестом Єрусалимський Патріарх, так і нині, звершується благословіння хрестом вірян, які зібралися у храмі, на всі чотири сторони світу. Священнослужителі виходять в центр храму і, співаючи Тропар: «Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє Воскресіння Твоє славимо», тричі кланяються Хресту до землі. Всі моляться разом з ними та творять земні поклони. Це єдиний випадок, коли покладаються земні поклони в Господське дванадесяте свято.

Хрест перебуватиме в центрі храму, на аналої, до 21 вересня – Віддання свята Воздвиження животворчого Хреста Господнього, а потім буде занесений до вівтаря.

Чому у цей день встановлений суворий піст?

Суворий піст у цей день встановлений у пам’ять про страждання і смерть Спасителя на хресті. Тож цього дня не можна їсти м’ясо, рибу, яйця і молочні продукти.

За матеріалами «Еспресо.Захід» та ПЦУ.