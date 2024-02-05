Церква давніша, ніж перша документальна згадка про село Лужани

У селищі Лужани за 16 км від Чернівців збереглася найдавніша мурована церква Буковини – Вознесенська. Донедавна датою її будівництва вважали 1453-1455 роки, однак згодом там виявили фрески XIII ст.

Перша згадка про село дає відомості і про церкву: у грамоті 1453 року було зазначено, що боярин Федір Вітольд купив у Костя Вранича село за 400 золотих. Його вважали будівничим храму і увічнили на стіні біля входу. Ірина Пустиннікова у краєзнавчому довіднику «Вісім мандрівок Буковиною» пише, що боярин зображений з бородою, в червоній киреї, на коні і зі щитом та списом у руках. Поруч є підпис, що це Федір Вітольд, ктитор (фундатор) храму.

Вшанування Федора Вітольда на стіні церкви (фото з сайту Lаndmаrks)

Однак, як зазначає краєзнавиця, у 2006 році у церкві виявили розпис у візантійському стилі XIII ст. Це був фрагмент фрески Юрія-змієборця на коні. Тому, найвірогідніше, Вітольд розбудував церкву, а постала вона раніше.

У церкві також збереглися схожі, як в Софії Київській, написи вірян минулих століть: «Був Яко і Павло із Львова», «Іоанн Босковський 1695», «Монах Василь Ліщинський». Найдавніші з них датуються 1515 роком.

Церква у Лужанах нагадує дерев’яні церкви хатнього типу, схожі будували по той берег Прута у Молдові. Раніше вона теж була покрита ґонтом. Первісні склепіння церкви теж мали розписи, але вони обвалилися.

Раніше церква була покрита ґонтом (фото з сайту «Замки та храми України»)

Новий іконостас 1805 року створив Теодор Рудницький. Також у XIX ст. у церкві з’явилася дерев’яна прибудова і дзвіниця. Біля церкви є старий хрест і кілька давніх поховань.

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