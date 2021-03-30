Проект постанови про засудження дій учасників акції на підтримку Стерненка підтримали 237 народних депутатів

Верховна Рада України на своєму засіданні у вівторок, 30 березня, підтримала постанову №5295, якою засудила події під час акції в підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента, яка відбулася 20 березня. За відповідний проект постанови проголосували 237 народних депутатів.

214 голосів дала «Слуга народу», також постанову підтримали по 9 депутатів з фракції «За майбутнє» та з групи «Довіра».

Ініціаторами проекту виступили більш як 130 народних депутатів від «Слуги народу». Вони запевняють, що завжди «принципово підтримували право громадян на мирний протест».

Але водночас категорично не сприймають «спроби підмінити цивілізоване вираження незгоди з діями влади насильством, вандалізмом, наругою над символами нашої держави».

Цією постановою депутати доручили Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки та Державному бюро розслідувань «забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій, що відбулись 20 березня». Зокрема, нардепи доручили МВС, СБУ та ДБР:

забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України;

вивчити обставини, що супроводжували події, які відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента України, на предмет організації та/або участі у реалізації зазначених подій будь-яких політичних партій України та/або пов’язаних з ними осіб;

визначити ступінь вини учасників, організаторів та замовників події у завданні матеріальної шкоди державному майну України та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності до законодавства України;

Окремо правоохоронці мають щотижня надавати парламентському комітету актуальну інформацію щодо розслідування.

Державному управлінню справами доручили:

протягом триденного строку подати до Верховної Ради України інформацію щодо розміру шкоди, завданої Офісу президента, порядку та джерел фінансування реставраційних та ремонтних робіт;

після встановлення осіб учасників подій, які завдали шкоди будівлі ОПУ, у співпраці з іншими органами державної влади, вжити заходів, спрямованих на відшкодування завданої майнової шкоди.

Як інформував ZAXID.NET, 20 березня біля Офісу президента пройшла акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка і підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Учасники акції розписали стіни ОП, закидали будівлю димовими шашками та намагалися підпалити табличку «Президент України». Один з учасників розбив скло у дверях центрального входу – у цьому підозрюють ветерана, засновника видавництва «Дім химер» Владислава Сорда.