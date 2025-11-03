Поранену тварину виявили вночі біля ставу в парку

У Тернополі патрульні поліцейські під час чергування увечері 1 листопада врятували бобра. Тварину помітили на тротуарі неподалік дороги біля дамби міського ставу. Правоохоронці відвезли бобра в громадську організацію, яка опікується безпритульними тваринами. Згодом його доставили до Львова, де надалі лікуватимуть.

Патрульний поліцейський Віталій Терещук розповів ZAXID.NET, що безпорадну тварину вони побачили випадково. «Тварина тягнула ноги, не могла бігати. Ми його акуратно замотали в термоковдру і забрали з дороги. Я подзвонив в місцеву організацію “Ноїв ковчег” і запитався, чи можна до них привезти пораненого бобра. Вони погодилися його прийняти», – зазначив Віталій Терещук.

За словами патрульного, тварина була перелякана і не пручалася, коли чоловіки його забрали до авто. Волонтери громадської організації надали першу допомогу бобру, а наступного дня тварину перевезли до ветеринарної клініки у Львові для детальнішого обстеження й лікування.

Працівники медичної установи зробили рентген і з’ясували, що у бобра травма хребта. Через це в нього паралізовані задні лапи, тому тварина не могла нормально рухатися. Зараз бобер перебуває під наглядом ветеринарів, отримує необхідне лікування та догляд, зазначили в патрульній поліції Тернопільщини.