Під час погіршення погодніх умов із Казанківської виправної колонії №93 втекли двоє небезпечних злочинців. Скориставшись погіршенням погоди, чоловіки покинули дільницю соціальної реабілітації вранці 13 січня, адміністрація колонії помітила втечу о 08:00. За цілий день злочинцям вдалося подолати 155 кілометрів і добратися до Миколаєва, де їх і зловили правоохоронці. Одного з втікачів виявили на зупинці громадського транспорту біля місцевого універмагу.

Обоє втікачів неодноразово засуджені. Із 2006 року 37-річного Руслана Шевченка шість разів судили за крадіжки та грабежі (у 2018-му він отримав чотири роки за крадіжку і вже відсидів половину терміну), 32-річний Сергій Бойков мав дев'ять судимостей і з 2019 року відбував у Казанківській колонії трирічний термін за підробку документів та крадіжку.

Про затримання втікачів вранці 14 січня повідомила прес-служба Південного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Мін'юсту.

«Близько 22:50 13 січня на зупинці громадського транспорту «Універсам» в Миколаєві затримали засудженого Шевченка та близько 23:15 у Миколаєві затримано засудженого Бойкова, які самовільно залишили дільницю соціальної реабілітації. Втікачів доставлено до «Казанківської виправної колонія (№93)», – йдеться в повідомленні Південного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Мін'юсту.

Додамо, що втеча з в'язниці за попередньою змовою карається ув'язненням від п'яти до восьми років.