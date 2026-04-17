Перекриття вулиці буде тривати до 6 травня

Із понеділка, 20 квітня, на вул. Ференца Ліста розпочнуть комплексний ремонт дороги та хідників, щоб зробити доступ до соціальної установи для маломобільних людей. Невдовзі на вул. Ференца Ліста працюватимуть фахівці міського управління соціального захисту, повідомили у ЛМР.

Ремонтні роботи триватимуть до 6 травня. На цей час вулиця буде перекрита для руху транспорту.

«Окрім оновлення хідників, на вул. Ференца Ліста заплановано перекладання дорожньої мозаїки, яка зараз має значні вибоїни та деформації, що ускладнюють проїзд. Оновлення цієї дороги дозволить створити безпечне середовище для відвідувачів соціальної установи, яка невдовзі запрацює на цій вулиці, та забезпечити безпечний проїзд для транспорту», – пояснили у Галицькій районній адміністрації.

Вул. Ференца Ліста є важливою транзитною артерією для виїзду з проспекту Шевченка в бік вулиць Коперника та Дорошенка. На час ремонтних робіт водіям пропонують таку схему об’їзду.

Схема об’їзду перекритої вулиці Ліста

Для виїзду на проспект Свободи з вул. Скорика проїхати до Дудаєва (зокрема, через вул. Томашівського або Стефаника), після чого виїхати на проспект Шевченка. На кільцевому перехресті слід скористатися третім з’їздом на вул. Білозора, далі – ліворуч на вул. Князя Романа, після чого – ліворуч на пл. Галицьку, звідки можливий виїзд безпосередньо на проспект Свободи.

А для проїзду на проспект Свободи з вул. Франка та Саксаганського варто повернути на вул. Білозора, далі – ліворуч на вул. Князя Романа, після чого – ліворуч на пл. Галицьку, звідки можливий виїзд безпосередньо на проспект Свободи.