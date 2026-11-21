Важливою частиною святкування вважають допомогу людям, які цього потребують

Із Введенням у храм Пресвятої Богородиці пов’язано чимало давніх українських звичаїв. Частина з них не має церковного походження, але збереглася в народній культурі та передавалася від покоління до покоління. Про них пише УНІАН.

Що потрібно зробити на Третю Пречисту

На Введення в храм Пресвятої Богородиці християнам радять присвятити більше часу молитві, відвідуванню церкви та добрим справам. Однією з головних традицій свята є участь у Божественній літургії. Якщо немає змоги піти до храму, можна помолитися вдома, подякувати Богові за родину та попросити у Пресвятої Богородиці здоров’я, миру й захисту для близьких.

Цього дня також заведено молитися за дітей, батьків і рідних, згадувати людей, які допомогли знайти дорогу до віри. Матері можуть звертатися до Богородиці з проханнями про здоров’я та добробут дітей. Окремої обов’язкової молитви, яку потрібно прочитати саме на Введення, немає: можна звернутися до Богородиці своїми словами або прочитати звичні молитви.

Важливою частиною святкування вважають милосердя. На Третю Пречисту варто допомогти тим, хто опинився у скруті, підтримати самотніх людей, відвідати старших родичів або хоча б зателефонувати тим, із ким давно не спілкувалися. Також цей день можна присвятити примиренню з близькими, адже свято закликає до доброзичливості, терпіння та щирої турботи про інших.

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Давні повірʼя в цей день

Наші предки вірили, що на Третю Пречисту зима остаточно приходить на зміну осені. З цією датою пов’язували незвичайний обряд із водою. Люди шукали місце, де вода розходиться на три джерела, пропускали її через вогонь, а потім пили, сподіваючись уберегтися від хвороб.

Ще одне повір’я стосувалося першого гостя, який заходив до оселі на Введення. Вважалося, що від цієї людини залежатиме добробут родини протягом наступного року. Тому господарі намагалися першими впустити до хати молодого, здорового та вродливого юнака. Такий гість нібито віщував достаток і добробут, тоді як прихід літньої або хворої людини пов’язували з можливими негараздами.

Народні прикмети на Введення

На Третю Пречисту українці спостерігали за погодою, намагаючись передбачити, яким буде майбутній урожай. Особливе значення мав дощ: якщо 21 листопада випадали опади й земля ставала вологою, це вважали доброю ознакою для врожаю овочів у наступному році.

Такі спостереження були частиною народного календаря. За природними явищами господарі намагалися передбачити майбутню погоду, оцінити умови для вирощування культур і заздалегідь спланувати роботи на городі.