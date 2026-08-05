У давнину існував звичай не куштувати яблука нового врожаю до їх освячення в храмі

Яблучний Спас, який збігається зі святом Преображення Господнього, українці відзначають 6 серпня. Це одне з найважливіших літніх церковних свят, яке поєднує богослужбові традиції з народними звичаями. З ним пов'язано чимало прикмет і повір'їв, а також рекомендацій щодо того, як провести цей день. Більше про основні прикмети пише «Дзеркало тижня».

Чому до свята не їли яблук

У давнину існував звичай не куштувати яблука нового врожаю до їх освячення в храмі. Лише після святкового богослужіння плоди приносили додому, пригощали ними рідних, сусідів і нужденних.

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Сьогодні ця традиція зберігається насамперед як благочестивий народний звичай, а не як церковна заборона.

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Повір'я про комах

Наші предки вірили, що на Яблучний Спас не слід навмисно вбивати комах. Існувало повір'я: якщо муха двічі сяде на руку, це вважається доброю прикметою, тому її не проганяли, а чекали, поки вона сама відлетить.

Народні прикмети

З Преображенням Господнім повʼязано чимало погодних прикмет:

сухий і сонячний день обіцяє теплу осінь;

якою буде погода на Яблучний Спас, такою, за повір'ям, вона буде й на Покрову;

велика кількість шпаків віщує морозну зиму;

якщо бджоли активно рояться, незабаром очікували дощ;

урожай зернових намагалися зібрати до свята, щоб його не пошкодили затяжні опади.

У народі також говорили: «Прийшов Спас – бери рукавиці про запас». Це прислів'я нагадувало, що після свята ночі стають прохолоднішими, а осінь уже зовсім близько.