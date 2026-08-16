На шкірі та шерсті кота є природні олії, які допомагають підтримувати шерсть у хорошому стані

Здорового кота зазвичай не потрібно регулярно купати, адже він сам добре доглядає за шерстю. Ветеринари пояснюють, що водні процедури можуть знадобитися лише в окремих ситуаціях. Good House Keeping розповідає, у яких випадках слід купати кота.

Чому кота краще не купати без потреби?

На шкірі та шерсті кота є природні олії, які допомагають підтримувати шерсть у хорошому стані. І якщо регулярно змивати їх шампунем, шкіра може стати сухою та подразненою.

Також для багатьох котів купання – справжній стрес. І господар після такої процедури нерідко отримує подряпини.

Натомість зазвичай достатньо лише регулярного розчісування, особливо для котів, які сильно линяють або мають довшу шерсть. Розчісування допомагає видалити відмерлу шерсть, мінімізує утворення ковтунів та доповнює догляд, який ваш кіт здійснює самостійно.

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Коли купання дійсно має сенс?

Ветеринари зазначають, що купання доцільне, коли кіт контактує із речовинами, які йому не слід злизувати. Це може бути мастило, фарба, хімікати або інші потенційно токсичні речовини. У таких випадках своєчасне купання може запобігти проковтуванню котом чогось небезпечного під час догляду за шерстю.

Купання також може бути рекомендовано, якщо ветеринар призначить лікувальний шампунь для лікування шкірних захворювань.

Деяким котам також просто потрібна невелика додаткова допомога, щоб залишатися чистими. Старші коти, коти з надмірною вагою або ті, що страждають на артрит чи інші захворювання, можуть мати труднощі з ефективним доглядом за собою. Так само котам із діареєю або сильним забрудненням іноді може знадобитися допомога в очищенні.