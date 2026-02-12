Цикл життя бліх триває від 2 тижнів до пів року, тому одноразової обробки недостатньо

Блохи можуть бути серйозною проблемою не лише влітку, а q цілорічно, адже вони здатні мешкати не тільки на вулиці, а й у домі – в килимах, меблях та на взутті. Через це обробка кота від бліх повинна стати регулярною частиною догляду за твариною, а не одноразовою дією. ТСН розповідає, як часто потрібно обробляти котів від бліх.

Як часто обробляти кота?

Для домашніх котів ветеринари радять проводити профілактичну обробку раз на місяць краплями або спреєм, навіть якщо тварина не виходить на вулицю.

Для вуличних котів частота обробки залежить від сезону: в період активності бліх, кота слід обробляти щотижня або кожні 2-3 тижні. Взимку обробку потрібно проводити щомісяця.

Цикл життя бліх триває від двох тижнів до пів року, тому одноразової обробки недостатньо. Повна профілактика потребує 3–4 повторних нанесень з інтервалом у 2–4 тижні. Ветеринари радять проводити цілорічну обробку, адже в теплому домі паразити швидко розмножуються.

Обробку кота слід проводити разом з прибиранням оселі, адже пилосос, прання підстилок та спеціальні спреї вбивають 95% яєць та личинок бліх.

Особливі випадки