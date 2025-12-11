Головна мета цієї команди – розвиток автоматичної поведінки

Коли ваш пес гуляє на вулиці, він може намагатися підняти з землі їжу чи інші предмети, які не завжди є безпечними. Тому такі дії можуть бути не лише неприємними, а й небезпечними, адже токсична їжа чи сміття лише нашкодять улюбленцеві. Щоб уникнути цього, кінологи радять навчити собаку команді «залиш це». Amerіcan Kennel Club розповідає, як це зробити.

В ідеалі, ваш собака повинен звернутися до вас за дозволом, перш ніж їсти щось із землі. Це складне завдання, особливо для деяких собак, але певні кроки допоможуть навчити собаку такому самоконтролю.

Покладіть ласощі для собак у свою долоню. Дозвольте собаці спробувати будь-яким можливим способом дістати ласощі з вашої руки. Вона може лапами, язиком і носом торкатися вашої руки. Як тільки собака перестане намагатися дістати ласощі, відзначте цей момент за допомогою тренувального клікера, слова-маркера, наприклад «так», або похвали. Потім негайно розтисніть кулак, скажіть «бери» і дайте собаці ласощі. Суть полягає в тому, щоб показати, що саме ігнорування ласощів є запорукою їх отримання. Після декількох спроб собака повинен почати відходити від вашої долоні або ігнорувати ласощі. Тепер зачекайте секунду-дві, перш ніж сказати «бери» і запропонувати ласощі. Покладіть ласощі на відкриту долоню. Якщо собака намагається дістати ласощі, затисніть їх у кулаці і зачекайте, поки собака їх проігнорує. Як тільки собака проігнорує їх, скажіть «бери» і запропонуйте ласощі.

Щойно ваш собака почне ігнорувати їжу у вашій відкритій долоні, доки ви не дасте команду «бери», він зрозуміє, що потрібно не торкатися їжі, доки не буде дано іншу вказівку (принаймні в руці).

Тепер час перейти до практичних дій. Використовуйте наступні кроки, щоб навчити собаку команді «залиш»:

Покладіть ласощі на підлогу і накрийте їх рукою. Дозвольте собаці спробувати дістати ласощі. Як тільки ваш улюбленець перестане намагатися, відзначте цей момент, а потім нагородіть його. Однак не використовуйте ласощі на підлозі як нагороду: настав час, щоб ваш собака зрозумів, що річ не у тому, щоб зрештою отримати предмет. Натомість нагородіть собаку іншими ласощами з кишені або іншої руки. В ідеалі нехай нагорода буде ціннішою за ласощі на підлозі. Це допоможе підкреслити, що залишення певних речей у спокої призводить до можливості отримати ще кращі речі. Коли ваш собака регулярно залишає прикриті ласощі в спокої, почніть прибирати руку з-над них. Але будьте готові знову прикрити ласощі, якщо це буде необхідно. Мета полягає в тому, щоб ваш собака ігнорував неприкриті ласощі. Коли улюбленець відвертає погляд, відхиляється назад або іншим чином виявляє байдужість до неприкритої їжі, відзначте це і нагородіть його іншими ласощами з іншої руки. Одягніть на собаку повідець та виконайте ту саму вправу стоячи, але використовуйте ногу, а не руку, щоб прикрити впалу їжу. Повідець заважатиме собаці дістати їжу, яку ви випадково відкинули ногою. Якщо ваш собака автоматично залишає їжу без уваги, коли ви кидаєте її на підлогу, ви навчили його контролювати імпульси. Тепер ви готові додати команду «залиш». Оскільки собака розуміє цю концепцію, вам, можливо, не доведеться використовувати цю команду постійно, але вона може бути корисною в інших ситуаціях. Тому перед тим як кинути їжу, скажіть собаці «залиш». Коли собака проігнорує їжу, відзначте це і нагородіть його більш цінними ласощами, які тримаєте в іншій руці. І після багатьох повторень ваш улюбленець повинен зрозуміти значення цієї команди.

Навчання команди «залиш» для реальних ситуацій

У реальному світі небезпеки чатують на кожному кроці. І тепер настав час посилити тренування та прогулятися з собакою повз речі, які потрібно ігнорувати. Ось як у практичних ситуаціях навчити собаку виконувати команду «залиш»: