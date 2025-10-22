Причин такої поведінки може бути багато, але в будь-якому випадку, потрібно забезпечити комфорт улюбленцю

Якщо ваш собака активний, постійно в русі, реагує надмірно на звуки та постійно збуджений – це не завжди прояв гіперактивності як такої. Причин такої поведінки може бути багато, але в будь-якому випадку потрібно забезпечити комфорт улюбленцю. PetMD розповідає, як заспокоїти енергійного собаку.

Згідно з «Клінічною поведінковою медициною для малих тварин», справжня гіперактивність у собак насправді трапляється рідко. Ознаки гіперактивності, такі як нездатність повністю розслабитися навіть у звичному середовищі, реакція на звичайні подразники, короткий період концентрації уваги, підвищена базова частота дихання та серцевих скорочень, ймовірно, відсутні у типового гіперактивного собаки.

Більш імовірно, що ваш енергійний собака не отримує щоденного задоволення своїх фізичних, психічних і соціальних потреб. Собаки, яким важко заспокоїтися, можуть перебувати під впливом багатьох факторів, таких як породні інстинкти, відсутність правильного стимулювання або неправильне харчування. Виховання такого активного собаки може здаватися повноцінною роботою, але є варіант спробувати його заспокоїти. Потрібно підійти комплексно до потреб вашого улюбленця, щоб отримати результат.

Тренуйте тіло

Спочатку порівняйте потреби вашого собаки в фізичних навантаженнях з тим, що він фактично отримує щодня. Якщо у вас енергійний собака з групи спортивних або пастуших порід або навіть собака змішаної породи, який, здається, так само «не може сповільнитися», йому знадобиться новий план тренувань.

Не існує універсального стандарту фізичних навантажень для собак, але можна з упевненістю припустити, що якщо ваш собака постійно рухається і не може заспокоїтися навіть наприкінці дня, йому, ймовірно, потрібно більше фізичних навантажень, ніж він отримує. Ви можете вивільнити частину цієї надлишкової енергії, граючи з собакою в ігри, що вимагають концентрації, наприклад, в перетягування і принесення предметів. Також ви можете залучити собаку до собачих видів спорту, які виснажують навіть найневтомніших собак.

Тренуйте мозок

Розумові вправи – це чудовий спосіб втомити собаку, який не вимагає цілоденної уваги або величезного двору. Такі прості речі, як гра з клікером, яка спонукає собаку мислити творчо та пробувати нові підходи, або навчання його новим цікавим трюкам, вимагатимуть від собаки зосередитися.

Також ви можете грати в ігри, що включають роботу носом, такі як «знайди». Вони змушують собаку використовувати свій ніс в новий спосіб.

Виховуйте манери

Собака, який стрибає на вас, коли ви намагаєтеся причепити йому повідець перед прогулянкою, постійно штовхає вас носом, щоб привернути увагу, і гавкає на вас, коли хоче їсти, може здаватися гіперактивним, але така поведінка насправді свідчить про відсутність манер. Потрібно навчити собаку, як взаємодіяти з вами, щоб він отримував те, що хоче, контролюючи імпульси.

Нагорода за спокійну поведінку

Коли надто активний собака нарешті вирішує відпочити, важливо визнавати такі моменти, коли він поводиться належним чином. Деякі собаки розуміють, що ми взаємодіємо з ними лише тоді, коли вони поводяться неслухняно, тому вони можуть привертати вашу увагу найрізноманітнішими способами.

Але приділяючи час спілкуванню з собакою, коли він спокійний, ви заохочуєте його частіше проявляти таку поведінку.