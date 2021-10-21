Cadillac V16 452-452-A Roadster

Аби машина якнайдовше зберігалась у гарному стані, потрібно не тільки вчасно проходити всі планові операції з технічного обслуговування. Є ще багато нюансів, які тим чи іншим чином впливають на стан автомобіля і термін його безпроблемної експлуатації.

Бережна експлуатація складається з безлічі факторів, які впливають на ресурс автомобіля. Про деякі з них розповів профільний сайт avtomir.ua.

Уникайте поганих доріг

В українських умовах це зробити непросто, але вибір маршруту для щоденних поїздок є надзвичайно важливим. Час від часу їзда поганими дорогами не принесе фатальних результатів, але зловживання такими ділянками матиме негативний вплив на підвіску. Те ж саме стосується шин, які легко порізати об гострі краї ям. Вибір довшого маршруту, але з кращою поверхнею, може принести більше переваг, ніж ми думаємо.

Користуйтеся автомобілем регулярно

Це може здатися дивним, але реальність така, що автомобіль, який використовується зрідка, ламається набагато частіше, ніж той, який їздить регулярно. В автомобілях, які простоюють місяцями, найчастіше пошкоджується акумулятор, можуть застрягнути гальма та зчеплення, погіршиться стан шин, а у старих автомобілях гумові та пластикові елементи можуть бути непоправно пошкоджені.

Бережіть двигун

Майже кожен двигун найбільше зношується відразу після запуску, коли холодне масло ще густе. Неефективне змащення створює додаткове навантаження на двигун, що призводить до збільшення витрати пального. Крім того, частий запуск холодного двигуна прискорює знос стінок циліндрів і поршнів. Тому, замість того, щоб щодня проїжджати лише кілька кілометрів, варто подумати про подолання цього маршруту пішки, або громадським транспортом.

Варто також знати, що сучасні двигуни швидко досягають оптимальної робочої температури, що зменшує небажаний знос силового агрегату. Але іноді ми динамічно збільшуємо обороти, перш ніж двигун розігріється. Зловживання такими діями – найшвидший шлях до проблем. До речі, двигун швидше прогрівається під навантаженням, ніж на холостих обертах. Тому навіть після холодної ночі краще обережно рушити в поїздку через хвилину після запуску двигуна.

Однак, іноді варто давати двигуну «під хвіст», заганяючи стрілку тахометра майже в «червону зону» Такі динамічні старти мають певний позитивний ефект, однак важливо не перестаратися з частотою та часом утримання двигуна на високих обертах.

Стежте за акумулятором

Сучасні автомобілі, навіть ті, що погано оснащені, мають високе споживання електроенергії. Необхідність підтримки напруги в багатьох електронних системах, а також сигналізації та іммобілайзері, висмоктують енергію з акумулятора. Пам’ятайте, що акумулятор, який тривалий час залишається глибоко розрядженим, можна лише замінити.

Не треба їздити з порожнім баком

Якщо ваша стандартна практика – їздити з мінімальною кількістю пального у баку, не дивуйтесь пошкодженню паливної системи. Домішки, що містяться в пальному, накопичуються на дні бака, і може статися, що вони засмітять паливний фільтр або навіть насос та форсунки. Це дуже короткий шлях до високих рахунків за ремонт.

Контролюйте стан склоочисників

Гумові щітки склоочисників з часом зношуються. Тривале перебування на сонці шкідливе для них, як і спроби стерти замерзлий сніг або лід з лобового скла. Зношені склоочисники не тільки погано видаляють воду зі скла, залишаючи численні смуги, але й можуть подряпати поверхню скла, що погіршить видимість, особливо в сонячну погоду, і в результаті призведе до необхідності заміни лобового скла. А це дорожче, ніж багато комплектів нових склоочисників.

Змащуйте ущільнювачі

Навіть якщо ви ретельно дбаєте про двигун, підвіску та шини, не можна забувати про ущільнювачі. З одного боку, вони дозволяють підтримувати акустичний комфорт під час поїздки, а з іншого – є ефективним бар’єром, що захищає салон від несприятливих погодних умов. Навіть у новому автомобілі ущільнювачі слід змащувати принаймні раз на рік, щоб гарантувати необхідну їх гнучкість. А взимку змащення може врятувати від неприємного сюрпризу, коли раптом не вдасться відкрити замерзлі двері.

Використовуйте кондиціонер

Майже всі хочуть мати машину з кондиціонером, але згодом багато хто, сподіваючись заощадити пальне, практично не користуються ним взагалі. Це серйозна помилка! Насправді сучасні системи кондиціонування дуже ефективні, а їх невикористання протягом багатьох місяців завдає непоправної шкоди ущільнювачам та іншим компонентам. Коли водій нарешті вмикає кондиціонер, система може протікати або через несправність життєво важливого компонента вимагати дорогого ремонту.

Знайдіть гараж

Навіть маленький гараж краще для автомобіля в довгостроковій перспективі, ніж нічого. Гараж захищає салон автомобіля від вицвітання, запобігає надмірному нагріванню салону в спеку та охолодженню взимку. До того ж екстремальні температури негативно впливають на довговічність та стан гумових та пластмасових компонентів.

Вивчіть свій автомобіль

Якщо на панелі приладів загоряється якийсь індикатор, це означає, що сталося щось, на що слід звернути увагу або негайно вжити заходів. Ось чому так важливо розуміти значення всіх символів. Цю інформацію можна знайти в інструкції з експлуатації. Пам’ятайте, що деякі несправності можуть мати серйозні, тобто дорогі наслідки.

А ще, якщо ваша машина починає видавати дивні звуки під час руху, не заглушуйте їх, роблячи музику гучніше. Це не розв’яже проблему, яка з часом може розвинутися від незначної несправності до серйозного ремонту.