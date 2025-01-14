Якщо говорити про те, в яку мінусову температуру не можна мити машину – за -10°C і вище мити машину не слід

Миття автомобіля в зимовий період може стати проблемою через ризик примерзання дверей та замків. Проте чистка машини необхідна, щоб захистити кузов від реагентів і бруду, що шкодять металевим, пластиковим і гумовим деталям. Чи варто мити машину взимку і як це робити, розповідає УНІАН.

Чи варто мити машину взимку?

Автомобільні експерти все-таки радять час від часу мити автомобіль: дороги в зимовий період обробляють реагентами, від яких страждає кузов авто, металеві, гумові та пластикові поверхні. І, з огляду на те, що бруд здатен вбирати цих реагентів більше, це все треба змивати. Але робити це краще не вручну, а на мийці самообслуговування – тільки якщо температура не нижча за -5°C.

Як мити машину на мийці взимку

Якщо на вулиці мороз, спочатку автомобілю потрібно дати постояти в боксі протягом 10 хвилин. Акуратно відбити крижані шматки, якщо вони утворилися під крилами; Нанести першу піну, що розчиняє бруд – пістолет потрібно тримати на відстані 30 см, наносити знизу вгору. Очистити бруд гарячою піною – також наносити знизу вгору, в горизонтальному напрямку, пістолет потрібно тримати під нахилом, а чистити спочатку бічні поверхні, а потім – дах, капот, багажник. Сполоснути піну, що залишилася – спочатку використовують воду звичайну, а потім демінералізовану (до неї додають речовини, що прискорюють сушіння і надають блиск). За бажанням машину можна також покрити воском.

Після всіх цих процедур важливо добре просушити машину. Якщо на автомобілі залишиться волога – наприклад, на гумових ущільнювачах і в замку дверей – то водій просто не зможе потрапити в салон.

Як уникнути примерзання після миття

Протріть насухо замки, петлі, люк бензобака; Витріть сухою тканиною ущільнювальні гумки дверей, щоб вони не примерзли; Щоб видалити зайву вологу в салоні (наприклад, після миття килимків і підлоги) увімкніть на деякий час кондиціонер.

Щоб запобігти примерзанню дверей можна протерти гумки ущільнювачів рослинною олією.

Також експерти радять через пів години після миття перевірити, чи відчиняються дверцята в автомобілі та, чи працюють склопідіймачі. Якщо щось підмерзло, то на цьому етапі проблему усунути буде простіше. Достатньо, наприклад, просто постукати по дверцятах, щоб відчинити їх.

Якщо говорити про те, в яку мінусову температуру не можна мити машину – за -10°C і вище мити машину не слід. До -10°C ще можна вирушити на професійну мийку, де є теплі бокси.