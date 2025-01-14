Як правильно мити автомобіль взимку: поради для водіїв
Миття автомобіля в зимовий період може стати проблемою через ризик примерзання дверей та замків. Проте чистка машини необхідна, щоб захистити кузов від реагентів і бруду, що шкодять металевим, пластиковим і гумовим деталям. Чи варто мити машину взимку і як це робити, розповідає УНІАН.
Чи варто мити машину взимку?
Автомобільні експерти все-таки радять час від часу мити автомобіль: дороги в зимовий період обробляють реагентами, від яких страждає кузов авто, металеві, гумові та пластикові поверхні. І, з огляду на те, що бруд здатен вбирати цих реагентів більше, це все треба змивати. Але робити це краще не вручну, а на мийці самообслуговування – тільки якщо температура не нижча за -5°C.
Як мити машину на мийці взимку
Якщо на вулиці мороз, спочатку автомобілю потрібно дати постояти в боксі протягом 10 хвилин.
Акуратно відбити крижані шматки, якщо вони утворилися під крилами;
Нанести першу піну, що розчиняє бруд – пістолет потрібно тримати на відстані 30 см, наносити знизу вгору.
Очистити бруд гарячою піною – також наносити знизу вгору, в горизонтальному напрямку, пістолет потрібно тримати під нахилом, а чистити спочатку бічні поверхні, а потім – дах, капот, багажник.
Сполоснути піну, що залишилася – спочатку використовують воду звичайну, а потім демінералізовану (до неї додають речовини, що прискорюють сушіння і надають блиск).
За бажанням машину можна також покрити воском.
Після всіх цих процедур важливо добре просушити машину. Якщо на автомобілі залишиться волога – наприклад, на гумових ущільнювачах і в замку дверей – то водій просто не зможе потрапити в салон.
Як уникнути примерзання після миття
Протріть насухо замки, петлі, люк бензобака;
Витріть сухою тканиною ущільнювальні гумки дверей, щоб вони не примерзли;
Щоб видалити зайву вологу в салоні (наприклад, після миття килимків і підлоги) увімкніть на деякий час кондиціонер.
Щоб запобігти примерзанню дверей можна протерти гумки ущільнювачів рослинною олією.
Також експерти радять через пів години після миття перевірити, чи відчиняються дверцята в автомобілі та, чи працюють склопідіймачі. Якщо щось підмерзло, то на цьому етапі проблему усунути буде простіше. Достатньо, наприклад, просто постукати по дверцятах, щоб відчинити їх.
Якщо говорити про те, в яку мінусову температуру не можна мити машину – за -10°C і вище мити машину не слід. До -10°C ще можна вирушити на професійну мийку, де є теплі бокси.