Зима – складний період для садівників, адже укорінені саджанці та сіянці можуть постраждати від морозів, вітру та нестачі вологи. Правильна підготовка рослин до холодів дозволяє зберегти їх здоровими та забезпечити активний ріст навесні. Існує кілька ефективних методів зимівлі саджанців, кожен із яких має свої особливості та ризики. Про них пише «Флористікс».

Зимівля в розсаднику

Якщо саджанці вже укорінилися у відкритому ґрунті, їх можна залишити зимувати на ділянці. Щоб рослини не постраждали від морозів, їх слід утеплити: накрийте пластиковими пляшками без кришок або використайте кошики та обрізані відра. Додатково можна засипати рослини листям або тирсою. Цей метод підходить для барбарисів, вейгел, спірей та інших культур, які добре переносять холод.

Пересадка в горщики для теплолюбних культур

Теплолюбні рослини, які не витримують холодних зим, краще пересадити у контейнери та зберігати у прохолодному приміщенні з температурою 5-8 градусів. Оптимально використовувати підвал або приміщення без сильного опалення. Головне – підтримувати стабільну температуру, не допускаючи промерзання коренів та передчасного пробудження рослин.

Висадка на постійне місце до зими

Можна висаджувати укорінені саджанці безпосередньо на постійне місце у вересні, аби вони встигли адаптуватися перед морозами. Це ризикований метод, бо якщо рослина не вкорениться, вона може загинути. Менш холодостійкі рослини потребують регулярного поливу та обов’язкового утеплення перед сильними морозами.

Збереження сіянців

Сіянці зазвичай більш стійкі до зимових холодів, адже їхні корені ростуть глибше. Вони можуть залишатися на відкритій ділянці або пересаджуватися у контейнери для зимівлі у прохолодному підвалі.

Догляд за вічнозеленими рослинами взимку

Хвойні та інші вічнозелені рослини потребують спокою, але їм потрібне світло. Оптимальна температура зберігання – близько 7 градусів. Навіть у північних регіонах хвойники переносять зиму під снігом без додаткового освітлення, тож обмежена кількість світла не є критичною для їх виживання.

Полив та захист від гризунів

Взимку важливо стежити за станом ґрунту в контейнерах. Земля не повинна пересихати, щоб коріння не загинуло, але і застою води слід уникати. Для захисту від гризунів ефективно використовувати мишоловки або природних ворогів, наприклад, котів.