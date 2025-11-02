Прибрати гриби з саду дуже легко

Поява опеньків під деревами – це не лише прикра ознака, а серйозний сигнал. Ці гриби поширюють білу кореневу гниль, яка руйнує коріння і може заражати сусідні рослини. Грибниця здатна залишатися активною у ґрунті кілька років і передаватися через інструменти, воду для поливу чи садові залишки. Як їх позбутися, пишуть «Новини.Live».

Як позбутися опеньків: 5 простих кроків

Зніміть верхній шар ґрунту (5-10 см) навколо дерева в радіусі 50 см. Приберіть мульчу та залишки грибниці, розпушіть землю на 5 см. Обробіть ділянку біопрепаратом, наприклад, «Фітоспорином» (10 мл на 10 л води) двічі з інтервалом у 2 тижні. Видаліть уражене коріння та обробіть свіжі зрізи садовою пастою. Посійте сидерати, наприклад фацелію або гірчицю, щоб оздоровити ґрунт і зменшити ризик повторного зараження.

Профілактика появи грибів