Зруйнують коріння у всьому саду: як позбутися опеньків під деревами
Поява опеньків під деревами – це не лише прикра ознака, а серйозний сигнал. Ці гриби поширюють білу кореневу гниль, яка руйнує коріння і може заражати сусідні рослини. Грибниця здатна залишатися активною у ґрунті кілька років і передаватися через інструменти, воду для поливу чи садові залишки. Як їх позбутися, пишуть «Новини.Live».
Як позбутися опеньків: 5 простих кроків
Зніміть верхній шар ґрунту (5-10 см) навколо дерева в радіусі 50 см.
Приберіть мульчу та залишки грибниці, розпушіть землю на 5 см.
Обробіть ділянку біопрепаратом, наприклад, «Фітоспорином» (10 мл на 10 л води) двічі з інтервалом у 2 тижні.
Видаліть уражене коріння та обробіть свіжі зрізи садовою пастою.
Посійте сидерати, наприклад фацелію або гірчицю, щоб оздоровити ґрунт і зменшити ризик повторного зараження.
Профілактика появи грибів
- не залишайте у саду старі пеньки, вони слугують осередком грибниці;
- регулярно розпушуйте ґрунт, щоб уникнути застою вологи;
- обробляйте дерева біопрепаратами навесні та восени;
- уникайте надмірного поливу, зайва волога сприяє розвитку спор;
- не використовуйте уражену землю для інших культур. Навесні обробіть стовбури вапняним розчином для профілактики.