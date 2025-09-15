Сонячні панелі

Високі тарифи на електроенергію та відключення світла змушують бізнес шукати альтернативу. Тому все більше компаній встановлюють сонячні панелі з акумуляторами.

Бізнес переходить на альтернативні джерела енергії

Першочерговою причиною пошуку альтернативних джерел енергії є забезпечення безперебійності бізнес-процесів. Адже неможливо виробляти продукцію та зберігати її в умовах нестабільного електропостачання.

«Тому так важливо зараз всім мати своє джерело електроенергії. І найпростішим рішенням є сонячні батареї», – розповідає Володимир Степчук, керівник компанії «Правильне електроживлення».

Більше про використання бізнесом сонячних станцій: дивіться відео

Ті підприємці, які вже встановили альтернативні джерела енергії, переконались у їх перевагах. Зокрема, львівський логістичний комплекс LEV LOGISTIC розпочав перехід на відновлювану енергію ще у 2022-му. У компанії зазначають, що рішення встановити сонячні панелі було дуже вдалим: їм вдається суттєво економити.

«Виникла проблема з енергопостачанням, і ми вирішили встановлювати сонячні електростанції. Спершу одну, потім – ще кілька. Сьогодні їх уже шість. Коли ми зрозуміли, що вдень у нас є надлишок електроенергії, придбали акумулятори. І тепер всю зайву електроенергію зберігаємо, а коли вже сонце неактивне – використовуємо її для власного споживання», – ділиться досвідом Олег Рудницький, засновник компанії LEV LOGISTIC.

За його словами, у серпні 2025 року компанія спожила 190 000 кВт електроенергії, з них з мережі взяли лише 80 000. Решта, а це 110 000 кВт, виробили сонячними електростанціями.

«Якщо помножити цю цифру на тариф 10 гривень, то виходить понад мільйон гривень економії тільки за один місяць», – додає Олег Рудницький.

Водночас у компанії «Правильне електроживлення» кажуть: попит на сонячні електростанції зростає. Але головне – це позитивний досвід тих, хто вже їх встановив. Бізнес, який відчув вигоду, планує збільшувати кількість панелей і накопичувачів, щоб мінімізувати залежність від мережі.