«Україна була, є і буде вільною»
Як світ вітає Україну із Днем Незалежності0
24 серпня українці відзначають 33 річницю незалежності нашої країни. Зараз це свято особливо знакове. Наші мужні захисники та захисниці кожного дня відстоюють нашу незалежність на полі бою, нелегка боротьбо триває і у тилу, куди намагається прокрастись ворожа пропаганда.
У 2022 році, коли Росія почала повномасштабну війну проти України, весь світ відкрив для себе Україну по-новому – сильну, рішучу, безстрашну, згуртовану та із неймовірно добрим серцем. Україна об’єднала світ у боротьбі зі злом і зараз цей світ вітає її з Днем Незалежності, прославляючи «Слава Україні».
ZAXID.NET зібрав привітання представників різних країн світу із Днем Незалежності України, а також особливо зворушливі вітання з тимчасово окупованих територій.
***
Уряд Великої Британії та НАТО агітує гучно вітати Україну із Днем Незалежності, заохотивши організації та представників громадськості публікувати дописи із хештегом #MakeNoiseForUkraine. Британці вважають, що люди «не повинні мовчати перед обличчя агресії Росії».
«З моменту повномасштабного вторгнення Росії минуло понад 900 днів. Поки зброя Росії не замовкне, ми не змовкнемо», – запевняють у НАТО.
Посольство Великої Британії в Норвегії й справді «пошуміло» на День Незалежності України, оприлюднивши музичне відео до свята.
Зі святом Україну привітала Бельгія, заявивши про непохитну відданість та підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Литва чекає на перемогу України і не сумнівається, що наша країна стане членом ЄС та НАТО. Президент Литви Ґітанас Науседа запевняє, що на їх підтримку завжди можна розраховувати.
Свобода та безпека України – це свобода та безпека Європи. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму привітанні наголосила на постійні підтримці нашої країни, бо ми є частиною Європи.
У одному з привітань із Великої Британії слово надали українським переселенцям, які зараз живуть у їхній країні. Голоси українців сповнені болю та ніколи не замовкнуть.
«День Незалежності – це більше не радісне свято, можливо [буде] після перемоги, я не знаю», – каже Ольга із Дніпра.
Президент Фінляндії Александр Стубб розповів, що фіни знають, що таке боротись за незалежність, згадуючи війну між фінськими та радянськими військами. Він привітав Україну із Днем Незалежності.
«Ваша боротьба за свободу є маяком надії для всіх, хто цінує демократію», – каже президентка Молдови Марія Санду.
«Це темні часи для України та Європи. Але так само, як Україна вирвалася з радянської влади в 1991 році, Україна також вирветься з російської влади сьогодні. Ви можете бути впевнені в тому, що шведська підтримка буде більшою», – запевняє міністр оборони Швеції Поль Джонсон.
«Якщо у багатьох країнах День Незалежності є урочистим і безтурботним святом, то для України це ще один день боротьби за свою незалежність. Прапори України та Естонії майорять сьогодні поруч», – повідомляє Міністерство закордонних справ Естонської Республіки.
У День Незалежності України Міністерство закордонних справ Латвійської Республіки публікує фото соняшникового поля та блакитного неба, які утворюють український прапор. Наші партнери вітають нас зі святом та обіцяють бути поруч до нашої перемоги.
«Ви – народ, сповнений героїзму, сили та рішучості, і ви продовжуєте доводити це всьому світу», – сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс.
Міністерство закордонних справ Фінляндії розповідає про підтримку України зараз та у майбутньому. Фінляндія виділа 3,1 млрд євро на допомогу нашій країні з початку повномасштабної війни, надає українцям тимчасовий захист та обіцяє підтримувати нас і надалі у її боротьбі.
«Український народ героїчний», – переконані у Албанії та запевняють, що непохитно підтримуватимуть територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.
Посол Австрії в Україні Арад Бенкьо бажає, щоб майбутнє України було наповнене миром та процвітанням. У своєму привітанні дипломат цитував слова В’ячеслава Чорновіла: «Незалежність – це не тільки прапор і герб. Це, насамперед, віра у себе, у свої сили і у свій народ».
«24 серпня 1991 року Україна проголосила незалежність. Ви поклали край несправедливості та гнобленню. Сьогодні знову вся ваша неймовірна сила та відвага спрямовані на захист свободи України. Латвія твердо стоїть поруч з Україною. Ми будемо підтримувати вас до перемоги», – сказав Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у привітанні, записаному у центрі Києва.
У привітанні міністерства закордонних справ Швеції вшанували загиблих воїнів і жертв російської війни, оприлюднивши святковий ролик із синьо-жовтими стягами.
«Сьогодні українці святкують свою незалежність. І вони борються за це. Як вчора, так і завтра. Кожного дня. Вони дійсно віддають для цього все. Багато хто навіть життя. Їхня свобода – це наша свобода. І це робить їхню боротьбу також і нашою, адже агресія Росії ставить під загрозу наші цінності, нашу свободу, нашу безпеку», – сказав міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у святковому привітанні наголосив, що Україна має законне право посісти своє місце у НАТО і Швеція її у цьому підтримає.
Президент Естонії Алар Каріс вважає, що увесь цивілізований світ зараз разом з Україною, яка виявляє «величезну хоробрість у боротьбі зі злом».
Голова Європарламенту Роберта Метсола сказала: «В основі незалежності лежить свобода. Цінності, за які відважні українці борються щодня. Свобода жити в мирі, в умовах демократії. Оскільки ми зміцнюємо наш шлях до спільного європейського майбутнього, сьогодні я бажаю всього найкращого народу України в День Незалежності».
У Німеччині з нагоди Дня незалежності України Люфтваффе підняло український стяг, там зараз саме розпочинають четверті навчання український бійців на ЗРК Patriot. «Бажаємо народу України, щоб наступне національне свято відбулося в мирі та незалежності», – повідомило Люфтваффе.
Свою підтримку Україні висловлює й Франція, наголошуючи на важливості розмінування територій.
Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс із колегами продекламували зворушливий вірш про Україну.
Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що «мужність українців перед обличчям агресії Росії непохитна». Політик наголосив, що США та партнери з G7 підтримують Україну сьогодні та завжди.
Український прапор майорітиме на підкорених українцями вершинах, під час тріумфів на змаганнях та на усій території нашої мужньої держави.
Зі святом Україну привітав також президент США Джо Байден, зазначивши, що наша країна обов’язково переможе у війні.
Today, as the people of Ukraine mark their Independence Day, let it be clear:— President Biden (@POTUS) August 24, 2024
When Russia’s senseless war began, Ukraine was a free country.
Today, it is still a free country.
And the war will end with Ukraine remaining a free, sovereign, and independent country. pic.twitter.com/YfK7V8nMID
До Дня Незалежності рух громадського спротиву окупації «Жовта стрічка» запустив флешмоб із зображеннями українського прапору на тимчасово окупованих територіях, щоб показати єдність та підтримку України.
Український прапор біля Донбас арени (фото "Жовта стрічка")
Прапор України підняли біля Сімферопольського водосховища у Криму (фото "Жовта стрічка")
Фото з тимчасово окупованої Ялти