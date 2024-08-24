24 серпня українці відзначають 33 річницю незалежності нашої країни. Зараз це свято особливо знакове. Наші мужні захисники та захисниці кожного дня відстоюють нашу незалежність на полі бою, нелегка боротьбо триває і у тилу, куди намагається прокрастись ворожа пропаганда.

У 2022 році, коли Росія почала повномасштабну війну проти України, весь світ відкрив для себе Україну по-новому – сильну, рішучу, безстрашну, згуртовану та із неймовірно добрим серцем. Україна об’єднала світ у боротьбі зі злом і зараз цей світ вітає її з Днем Незалежності, прославляючи «Слава Україні».

ZAXID.NET зібрав привітання представників різних країн світу із Днем Незалежності України, а також особливо зворушливі вітання з тимчасово окупованих територій.

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Уряд Великої Британії та НАТО агітує гучно вітати Україну із Днем Незалежності, заохотивши організації та представників громадськості публікувати дописи із хештегом #MakeNoiseForUkraine. Британці вважають, що люди «не повинні мовчати перед обличчя агресії Росії».

#MakeNoiseForUkraine



Don't let your support for Ukraine fall silent. Post your message of support on Ukrainian Independence Day.



The louder the better! Join in: https://t.co/IZdYbYcebd#SlavaUkraini pic.twitter.com/gRXxp06ySe — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 24, 2024

«З моменту повномасштабного вторгнення Росії минуло понад 900 днів. Поки зброя Росії не замовкне, ми не змовкнемо», – запевняють у НАТО.

Today Ukraine marks its Independence Day.



More than 900 days have passed since Russia’s full scale invasion.



Until Russia’s guns fall silent, we won’t be silent.#MakeNoiseForUkraine #SlavaUkraini pic.twitter.com/D8RpF6Z6eu — NATO (@NATO) August 24, 2024

Посольство Великої Британії в Норвегії й справді «пошуміло» на День Незалежності України, оприлюднивши музичне відео до свята.

This Ukrainian Independence Day we must not be silent.



So today we #MakeNoiseForUkraine to celebrate everything Ukraine is fighting to defend: democracy, sovereignty and the rule of law. Slava Ukraini! @DefenceHQ #SlavaUkraini #StandWithUkraine pic.twitter.com/hWYyqbyAft — British Embassy Oslo (@UKinNorway) August 24, 2024

Зі святом Україну привітала Бельгія, заявивши про непохитну відданість та підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

On today's Independence Day of #Ukraine, Belgium reiterates its unwavering support and commitment to Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity within its internationally recognised borders.



We continue to #StandwithUkraine.



[1/2]️ #SlavaUkraini pic.twitter.com/bJav9aJYv8 — Belgium MFA (@BelgiumMFA) August 24, 2024

Литва чекає на перемогу України і не сумнівається, що наша країна стане членом ЄС та НАТО. Президент Литви Ґітанас Науседа запевняє, що на їх підтримку завжди можна розраховувати.

Happy Independence Day, dear friend @ZelenskyyUa& brave people of #Ukraine!



In #Lithuania we have no doubt that will win, become a member of & NATO, grow stronger& prosper.



will continue being your strongest supporter. You can always count on us! pic.twitter.com/1W27TgM89G — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 24, 2024

Свобода та безпека України – це свобода та безпека Європи. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму привітанні наголосила на постійні підтримці нашої країни, бо ми є частиною Європи.

Europe will always be at Ukraine’s side, because Ukraine is Europe.



Your freedom is our freedom.

Your security is our security.



We've been standing with you since day one. And we'll continue to do so, for as long as it takes.



I'm wishing our friends a proud Independence Day. pic.twitter.com/scAPsxL8fv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2024

У одному з привітань із Великої Британії слово надали українським переселенцям, які зараз живуть у їхній країні. Голоси українців сповнені болю та ніколи не замовкнуть.

«День Незалежності – це більше не радісне свято, можливо [буде] після перемоги, я не знаю», – каже Ольга із Дніпра.

This Ukrainian Independence Day, hear from displaced Ukrainians living in the UK.



Their voices will never be silenced.#SlavaUkraini pic.twitter.com/AHD67jR3ui — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) August 24, 2024

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів, що фіни знають, що таке боротись за незалежність, згадуючи війну між фінськими та радянськими військами. Він привітав Україну із Днем Незалежності.

Happy Independence Day, Ukraine. Slava Ukraini. pic.twitter.com/yIRbfVQhpE — Alexander Stubb (@alexstubb) August 24, 2024

«Ваша боротьба за свободу є маяком надії для всіх, хто цінує демократію», – каже президентка Молдови Марія Санду.

On Ukraine’s Independence Day, we celebrate the courage and resilience of the Ukrainian people. Your fight for freedom is a beacon of hope for all who cherish democracy. Moldova stands with you, today and always.



З Днем Незалежності, Україно! pic.twitter.com/uhgrpciMAP — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2024

«Це темні часи для України та Європи. Але так само, як Україна вирвалася з радянської влади в 1991 році, Україна також вирветься з російської влади сьогодні. Ви можете бути впевнені в тому, що шведська підтримка буде більшою», – запевняє міністр оборони Швеції Поль Джонсон.

I wish a happy Independence Day to the Ukrainian people. These are dark times for Ukraine and Europe. But just like Ukraine broke free from the Soviet grip in 1991, Ukraine will also break free from the Russian grasp today. More Swedish support will come, you can be sure of that. pic.twitter.com/Wz2aVugLrl — Pål Jonson (@PlJonson) August 24, 2024

«Якщо у багатьох країнах День Незалежності є урочистим і безтурботним святом, то для України це ще один день боротьби за свою незалежність. Прапори України та Естонії майорять сьогодні поруч», – повідомляє Міністерство закордонних справ Естонської Республіки.

Happy Independence Day, #Ukraine!



While in many countries Independence Day is a solemn & carefree holiday, for Ukraine it means yet another day of fighting for keeping their independence alive.



& flags are flying alongside in #Estonia today. Разом до перемоги! pic.twitter.com/4pIAU4rqj0 — Estonian MFA | #StandWithUkraine (@MFAestonia) August 24, 2024

У День Незалежності України Міністерство закордонних справ Латвійської Республіки публікує фото соняшникового поля та блакитного неба, які утворюють український прапор. Наші партнери вітають нас зі святом та обіцяють бути поруч до нашої перемоги.

Сердечно вітаємо Україну та її хоробрий народ з Днем Незалежності! Латвія буде з Україною до її перемоги і до відновлення миру і справедливості на всій території України. Слава Україні!



Heartfelt congratulations to Ukraine and its brave people on Independence Day! Latvia … pic.twitter.com/OIdFCzw6EX — Latvian MFA | #StandWithUkraine (@Latvian_MFA) August 24, 2024

«Ви – народ, сповнений героїзму, сили та рішучості, і ви продовжуєте доводити це всьому світу», – сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Valsts prezidenta @edgarsrinkevics apsveikums Ukrainas Neatkarības dienā // Greetings from the President of Latvia @edgarsrinkevics on Ukraine's Independence Day



"Jūs esat varonības, spēka un apņēmības pilna tauta, un jūs to nemitīgi apliecināt visai pasaulei." pic.twitter.com/QVGXF9oplR — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) August 24, 2024

Міністерство закордонних справ Фінляндії розповідає про підтримку України зараз та у майбутньому. Фінляндія виділа 3,1 млрд євро на допомогу нашій країні з початку повномасштабної війни, надає українцям тимчасовий захист та обіцяє підтримувати нас і надалі у її боротьбі.

Finland stands with Ukraine now and in the future. Since Russia’s fullscale war of aggression towards Ukraine begun in February 2022, Finland’s support to Ukraine totals EUR 3,1 billion. #StandWithUkraine pic.twitter.com/sZsuTMt2MH — MFA Finland (@Ulkoministerio) August 24, 2024

«Український народ героїчний», – переконані у Албанії та запевняють, що непохитно підтримуватимуть територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Happy Independence Day to the heroic people and Government of Ukraine. On this significant day, #Albania reaffirms its steadfast support for Ukraine’s territorial integrity, sovereignty, and independence.



#Support Ukraine, make noise for Ukraine#It is Ukraine… pic.twitter.com/GEOOIH0rRo — Albanian MEFA (@AlbanianDiplo) August 24, 2024

Посол Австрії в Україні Арад Бенкьо бажає, щоб майбутнє України було наповнене миром та процвітанням. У своєму привітанні дипломат цитував слова В’ячеслава Чорновіла: «Незалежність – це не тільки прапор і герб. Це, насамперед, віра у себе, у свої сили і у свій народ».

Happy Independence Day, Ukraine !

pic.twitter.com/pRdsyyqp22 — Arad Benkö (@AradBenkoe) August 24, 2024

«24 серпня 1991 року Україна проголосила незалежність. Ви поклали край несправедливості та гнобленню. Сьогодні знову вся ваша неймовірна сила та відвага спрямовані на захист свободи України. Латвія твердо стоїть поруч з Україною. Ми будемо підтримувати вас до перемоги», – сказав Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у привітанні, записаному у центрі Києва.

З Днем Незалежності, Україно!

On 24th August 1991 Ukraine declared independence. You put a stop to injustice and oppression.

Today, once again, all your incredible strength and bravery is being used to defend Ukraine's freedom.

Latvia stands firmly with Ukraine. We will… pic.twitter.com/XzRNPd8NJh — Andris Spruds (@AndrisSpruds) August 24, 2024

У привітанні міністерства закордонних справ Швеції вшанували загиблих воїнів і жертв російської війни, оприлюднивши святковий ролик із синьо-жовтими стягами.

Today marks Ukraine’s independence, freedom, bravery, and culture. We also honor the fallen soldiers and the victims of Russia’s war. Sweden’s support for Ukraine remains unwavering. Slava Ukraini! pic.twitter.com/R8wBLoIZ8y — Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) August 24, 2024

«Сьогодні українці святкують свою незалежність. І вони борються за це. Як вчора, так і завтра. Кожного дня. Вони дійсно віддають для цього все. Багато хто навіть життя. Їхня свобода – це наша свобода. І це робить їхню боротьбу також і нашою, адже агресія Росії ставить під загрозу наші цінності, нашу свободу, нашу безпеку», – сказав міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.

Vandaag vieren Oekraïners hun onafhankelijkheid. Én ze strijden ervoor, iedere dag opnieuw. Weet dat we achter jullie staan. Jullie moed is een inspiratie voor ons allemaal.



Slava Ukraini!#StandWithUkraine pic.twitter.com/ipDwAQhPiJ — Caspar Veldkamp (@ministerBZ) August 24, 2024

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у святковому привітанні наголосив, що Україна має законне право посісти своє місце у НАТО і Швеція її у цьому підтримає.

З Днем Незалежності, Україно!



Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон: "Швеція і далі підтримуватиме Україну до її перемоги у війні стільки, скільки буде потрібно. Україна належить до спільноти вільних і демократичних суспільств Європи. Україна має законне право посісти… pic.twitter.com/091HKmODGz — Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) August 24, 2024

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що увесь цивілізований світ зараз разом з Україною, яка виявляє «величезну хоробрість у боротьбі зі злом».

#Ukraine has shown immense bravery in their fight against evil. The civilized world stands with - on the right side. We have no doubt will force the aggressor to make peace. Warmest wishes to President @ZelenskyyUa & on Independence Day! Україно, ми з тобою #СлаваУкраїні pic.twitter.com/O5RTOa6UIE — Alar Karis (@AlarKaris) August 24, 2024

Голова Європарламенту Роберта Метсола сказала: «В основі незалежності лежить свобода. Цінності, за які відважні українці борються щодня. Свобода жити в мирі, в умовах демократії. Оскільки ми зміцнюємо наш шлях до спільного європейського майбутнього, сьогодні я бажаю всього найкращого народу України в День Незалежності».

At the heart of independence lies freedom.



Values that brave Ukrainians are fighting for, every day.



The liberty to live in peace, in democracy.



As we strengthen our path to a common European future, today I wish all the very best to the people of Ukraine on Independence Day. pic.twitter.com/k499mM5tZo — Roberta Metsola (@EP_President) August 24, 2024

У Німеччині з нагоди Дня незалежності України Люфтваффе підняло український стяг, там зараз саме розпочинають четверті навчання український бійців на ЗРК Patriot. «Бажаємо народу України, щоб наступне національне свято відбулося в мирі та незалежності», – повідомило Люфтваффе.

Wir starten mit der 4. Ausbildung Soldaten am Waffensystem PATRIOT.

Und da heute in der der Unabhängigkeitstag gefeiert wird, war es uns eine Ehre, Ihre Flagge zu hissen.

Slawa Ukrajini, Слава Україні - Wir wünschen den Menschen in der #Ukraine, dass der nächste… pic.twitter.com/3ufWPJXKh1 — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) August 24, 2024

Свою підтримку Україні висловлює й Франція, наголошуючи на важливості розмінування територій.

On #Ukraine’s Independence Day, France reiterates its support for the people.

To protect civilians from the risks posed by explosive devices, @CdCMAE has been supporting humanitarian mine clearance NGOs, including @TheHALOTrust since 2023.



Together, they are helping to:

️… pic.twitter.com/DoZQGmBvfo — France Diplomacy (@francediplo_EN) August 24, 2024

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс із колегами продекламували зворушливий вірш про Україну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що «мужність українців перед обличчям агресії Росії непохитна». Політик наголосив, що США та партнери з G7 підтримують Україну сьогодні та завжди.

As the people of Ukraine celebrate 33 years of independence, we applaud their determination and sacrifice in defense of their sovereignty and freedom.



Their courage is unwavering in the face of Russia’s aggression.



We and our G7 partners stand with Ukraine, today, and always. pic.twitter.com/vYe7C6kMjI — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 24, 2024

Happy Independence Day Ukraine



Here is Ukrainian climber Antonia Samoilova proudly waving the Ukrainian flag atop Mt #Lhotse (8516 m), 23.05.2024!



Video : Sandro Gromen-Hayes via Antonia Samoilova/IG. pic.twitter.com/voLpQ4UIii — Everest Today (@EverestToday) August 24, 2024

Український прапор майорітиме на підкорених українцями вершинах, під час тріумфів на змаганнях та на усій території нашої мужньої держави.

Зі святом Україну привітав також президент США Джо Байден, зазначивши, що наша країна обов’язково переможе у війні.

Today, as the people of Ukraine mark their Independence Day, let it be clear:



When Russia’s senseless war began, Ukraine was a free country.



Today, it is still a free country.



And the war will end with Ukraine remaining a free, sovereign, and independent country. pic.twitter.com/YfK7V8nMID — President Biden (@POTUS) August 24, 2024

До Дня Незалежності рух громадського спротиву окупації «Жовта стрічка» запустив флешмоб із зображеннями українського прапору на тимчасово окупованих територіях, щоб показати єдність та підтримку України.

Український прапор біля Донбас арени (фото "Жовта стрічка")

Прапор України підняли біля Сімферопольського водосховища у Криму (фото "Жовта стрічка")

Фото з тимчасово окупованої Ялти