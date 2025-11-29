У ніч з 29 на 30 листопада дівчата та молоді люди намагалися викликати віщий сон

Свято Андрія Первозванного відзначають 30 листопада. Це час, коли, за народними повір’ями, межа між реальністю та снами стає особливо тонкою. У ніч з 29 на 30 листопада дівчата та молоді люди намагалися викликати віщий сон, щоб дізнатися ім’я судженого або отримати підказку щодо важливих рішень. Як можна ворожити за народними звичаями, пишуть «Українські традиції».

Тарілки з предметами

Брали перстень, гілку мірти, ляльку та паперову квітку. Кожну річ клали під окрему тарілку. Старшій дівчині першій вгадували долю. Вона не мала бачити, як розкладають предмети. Кожна дівчина обирала лише одну тарілку:

Перстень – скоро заміж. Квітка – ще дівуватиме. Мірта – розлука з милим. Лялька – зрада від коханого.

Ворожіння чоботом

Дівчина знімала чобіт і кидала його від себе із заплющеними очима. Куди носком упаде чобіт – там шукатиме наречений.

Кілки біля плоту

Дівчата рахували кілки, промовляючи: «Молодець, старець».

тонкий і рівний – хлопець молоденький;

кривий і товстий – такий буде наречений;

з товстою корою – багатий і грошовитий.

Чобіт від стіни до порога

Чобіт переставляли і промовляли: «молодець, удовець, буду дівувати». Так визначали долю.

Черга перед порогом

П’ятеро дівчат ставали одна перед одною. Хто перший – перша вийде заміж, друга – другою і так далі.

Імена на папірцях

На аркушах писали імена хлопців, перемішували і клали у шапку. Дівчина витягувала «свого» хлопця.

Гавкіт собаки

Виходили на подвір’я та промовляли:

«О Святий, добрий Андрію,

Я лишень на Тебе маю надію!

Дуже хочу знати,

Звідки нареченого маю виглядати?»

З якої сторони загавкає пес – там буде наречений.

Парні дрова

Дівчата приносили по в’язанці дров і рахували. Парна кількість – бути весіллю.

Дзеркало

Дівчина сідала перед дзеркалом зі свічками і промовляла:

«Я тебе, дзеркало, питаю,

З ким я свою долю злучити маю?

Зʼєднати з Іванком прошу,

Бо його в серденьку ношу.»

Повторювали тричі, потім різко відверталися і дивилися на дзеркало з закритими очима.

Віщий сон

Під ліжко ставили миску з водою, зверху – дощечку. Просили:

«О дай же, Боже, молодій мені,

Щоб приснився мій суджений уві сні.

Святий Андрію, допоможи,

Мене сьогодні не залиш!»

Повторювали кілька разів перед сном.

Професія нареченого

Розкопували землю та дивилися, що знайдеться:

тріска – тесля;

залізо/цвях – коваль;

скло – скляр;

земля без домішок – хлібороб;

ниточка/стебло – добрий сім’янин;

пір’я – учений;

камінчик – цілеспрямований;

вуглинка – нещасливий шлюб.

Коноплі

Розсівали насіння коноплі, рахували зерна. Парна кількість – бути у парі.

Перше зустрічне ім’я

Вибігали на вулицю, запитували ім’я першого зустрічного – ім’я майбутнього чоловіка.

Гілочки у воді

Ставили на підвіконні гілочку вишні, яблуні, бузку чи черемхи. Розквітне до Різдва – щаслива доля.

Поліно

Брали поліно й дивилися: