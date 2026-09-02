Складність полягає в тому, що емоційний прояв котів не завжди виглядає так, як ви цього очікуєте

Коти мають репутацію байдужих тварин, але вони насправді відчувають багато емоцій, зокрема щастя, і виражають ці емоції у спосіб, який досить легко розпізнати, якщо знати як. Складність полягає в тому, що емоційний прояв котів не завжди виглядає так, як ви цього очікуєте. Catster розповідає, як можна зрозуміти, що ваш кіт щасливий.

Чи справді коти відчувають щастя?

Коти мають емоційну систему, яка викликає певні поведінкові та фізіологічні реакції, подібно до інших ссавців. Слово «емоція» в цьому контексті означає дещо інше, ніж складний і заплутаний спектр людських почуттів, але основні позитивні емоційні стани, зокрема задоволення та радість, відчувають усі коти. Можливо, коти не демонструють щастя так, як це роблять собаки – махаючи хвостом і виявляючи явний ентузіазм – але сигнали все ж є.

Ознаки щасливого кота

Муркотіння.

Це найвідоміший показник задоволеності кота. Хоча коти іноді муркотять, щоб заспокоїти себе у відповідь на біль або стрес, у переважній більшості випадків муркотіння виникає тоді, коли кіт спокійний, розслаблений і, мабуть, щасливий. Кіт, що лежить в затишному місці, з м’яким поглядом, розслабленим тілом і рівнім муркотінням – це найяскравіший приклад котячого щастя.

Повільне моргання.

Це ще один ледь помітний, але позитивний сигнал. Коли кіт встановлює прямий зоровий контакт і повільно моргає, він висловлює довіру та прихильність. Іноді це називають «котячим поцілунком».

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Зазвичай така поведінка спрямована на людей або інших тварин, у присутності яких кіт почувається справді комфортно.

«Випікання печива».

Вимішування, ритмічні рухи лапами, які коти виконують на м’яких поверхнях, також асоціюються із задоволенням. Ця поведінка, яку часто називають «випіканням печива», починається з народження, коли кошенята мнуть маму, щоб стимулювати приплив молока. Ця фізична дія назавжди пов’язується з почуттям комфорту та безпеки. І багато котів продовжують це робити протягом усього життя.

Нявкання.

Спокійне, розмовне нявкання – ще одна позитивна ознака. Деякі коти більш балакучі, ніж інші, але кіт, який підходить та нявкає, підтримуючи зоровий контакт, зазвичай прагне взаємодії, а не сигналізує про тривогу.

Коти, які почуваються комфортно зі своїми господарями, часто насолоджуються взаємним спілкуванням, відповідаючи, коли до них звертаються спокійним тоном.

Ігри.

Грайливість та фізична ласка доповнюють загальну картину. Кіт, який охоче підходить, треться мордочкою об людину або сам починає стукати головою, висловлює справжнє задоволення. Проте варто розрізняти ігри, що зумовлені гарним настроєм, та ігри, спричинені нудьгою або недостатньою стимуляцією. Кіт, який не отримує достатньо стимуляції, може шукати взаємодії скоріше через розчарування, ніж через щастя, і на це слід звернути увагу.

Хвіст як індикатор.

Рухливий хвіст може свідчити як про гнів, так і про інші емоційні стани тварини. Коли кіт треться об ваші ноги, тримаючи хвіст високо піднятим, він вітає вас найтеплішим чином. Іноді цей хвіст навіть тремтить і вібрує – це явна ознака щастя, збудження та очікування.