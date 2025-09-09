фото Unsplash

Кролики часто сплять у незвичайних позах, і це чудовий знак того, що вони почуваються задоволеними, вільними та захищеними від загроз

Часто поглядаючи на кролика, можна помітити його настрій та емоції. Проте більшість власників не розуміють, коли кролик щасливий. Pets Radar розповідає, на які ознаки варто звернути увагу, щоб зрозуміти, що ваш кролик у захваті від життя. Як зрозуміти, чи щасливий ваш кролик? Ось 10 ознак, на які варто звернути увагу: Стрибки. Хоча кролики насолоджуються відпочинком і тишею, стрибки та загалом грайливість, допитливість і активність – це гарна ознака того, що ваш кролик щасливий і здоровий. Енергійні забіги. Не тільки собаки та кішки можуть енергійно бігати. Іноді у кроликів бувають спалахи енергії, коли вони раптово стають дуже активними та починають бігати. Це хороший знак, якщо це не реакція на страх або стрес. Лизання або поштовхи носом. Ваш улюбленець може лизати або штовхати вас, якщо він відчуває бажання погратися, хоче уваги або ласощів – і це чудові ознаки того, що у вас щасливий кролик. Чистий та доглянутий вид. Кролики – від природи чисті тварини, які проводять багато часу, доглядаючи за собою, коли почуваються добре. Вони можуть припинити або бути не в змозі доглядати за собою, коли хворіють. Тому доглянутий вигляд є хорошим показником. Перевертання. Кролики часто сплять у незвичайних позах, і це також ознака того, що вони почуваються задоволеними, вільними та захищеними від загроз. Вони роблять «бінкі». «Бінкі» – це стрибок і поворот, який роблять кролики. Є думка, що це відбувається через збудження. Якщо ви помітили, що ваш кролик робить цей рух, це хороший знак, що він почувається задоволеним. Хороший апетит. Кролики повинні їсти, щоб підтримувати здоров’я кишківника, тому щасливі та здорові кролики їдять майже постійно. Ігри та зацікавленість іграшками. Якщо кролик охоче взаємодіяти з оточенням та іграшками – це знак того, що ваш кролик почувається добре. Посмикування носа. Це нормальна поведінка для кроликів, особливо коли вони збуджені. Однак ніс кролика також буде більше посмикуватися, коли він зляканий, тому, якщо ви намагаєтеся розшифрувати, чи щасливий ваш кролик, вам слід звернути увагу й на інші ознаки з цього списку. Розслаблена мова тіла. Якщо ваш кролик розслаблений, виявляє інтерес до оточення або спокійно їсть, це також хороший знак, що він не відчуває стресу.

