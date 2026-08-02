Багато з них виводили для роботи з рибалками, полювання на водоплавну дичину або рятувальних операцій на воді

Любов до води притаманна не всім собакам, однак деякі породи буквально створені для плавання. Багато з них виводили для роботи з рибалками, полювання на водоплавну дичину або рятувальних операцій на воді. Саме тому вони чудово почуваються в озерах, річках і навіть морі. Good Housekeeping розповідає, які породи собак обожнюють плавати.

Лабрадор-ретривер

Фото від Unsplash.

Любов до всього, що пов’язано з водою, закладена в ДНК лабрадора. Ці собаки походять з Ньюфаундленду, де їх виводили для виловлювання качок та супроводу рибалок у їхніх подорожах. Завдяки водонепроникній подвійній шерсті та навіть перетинчастим лапам вашого лабрадора не потрібно довго вмовляти, щоб він стрибнув у воду.

Золотистий ретривер

Фото від Unsplash.

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Як чудові плавці, які колись виловлювали водоплавну дичину в Шотландії, золотисті ретривери почуваються у воді як вдома. Вони обожнюють поплавати в басейні або похлюпатися в озері, тож подбайте, щоб під рукою було багато іграшок для води.

Португальська водяна собака

Фото від Unsplash.

Колись ця порода супроводжувала рибалок, тому навіть зараз вона з радістю гратиметься й плавитиме годинами. Окрім цього ці собаки гіпоалергенні, попри свою густу шерсть.

Ньюфаундленд

Фото від Best for pet.

Ця велика порода також обожнює все, що пов’язано з водою. З перетинчастими лапами та водонепроникною шерстю не дивно, що цих собак вчать бути собаками-рятувальниками на воді.

Американський водяний спанієль

Фото від Unsplash.

Виведений спочатку в озерному регіоні Вісконсіна та його околицях, американський водяний спанієль чудово почувається у воді. Відомі своїми мисливськими здібностями та вмінням плавати, ці собаки мають кучеряву шерсть, яка не промокає. Вони також надзвичайно спортивні, що робить їх ідеальними партнерами для ігор у воді.