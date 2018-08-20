«Якщо місто хоче мати креативних людей, має вибудовувати екосистему»: Urban Talks у Нікополі

Під час візиту до Нікополя міський голова Львова зустрівся з представниками місцевих бізнес-структур, влади та активістами

20 серпня дискусія із серії Urban Talks відбулася у Нікополі на Дніпропетровщині. Під час зустрічі з місцевою владою, активістами та бізнес-середовищем представники Львівської міськради поділилися успішними практиками Львова.

Міський голова Львова Андрій Садовий дав нікопольцям декілька порад, як зробити своє місто кращим. На його думку, Нікополь має дуже багатий промисловий потенціал, а також історичні надбання, що робить його особливим.

«У вас є багато мудрих, класних молодих людей — дайте їм шанс змінювати місто. Хочете мати хороших керівників — готуйте їх. Ви самі є владою. В нас при управліннях є різні громадські середовища, і це довгі дискусії, обговорення з людьми. Ми у Львові мудрих освічених студентів завжди запрошуємо на стажування. В нас більшість працівників міської ради — це молодь», — відзначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Директор львівського «Інститут міста» Олександр Кобзарев пояснив, чому не може бути однієї стратегії розвитку міста: «Різні люди мають різні цілі і побажання. Стратегія — це інструмент, тому завжди використовуйте таку стратегію, яка відповідає вашим цілям. Вона може бути як план, як перспектива, як принципи, як позиція, як прийом. Але доброю вона є тільки тоді, коли вона проста, коротка і дає результат. Завжди легше досягнути маленьких стратегій, ніж великих».

Головний архітектор Львова Юліан Чаплінський розповів про важливість архітектурних конкурсів: «Щоб боротися з незаконними забудовами, ми робимо конкурси. Ми вже зробили понад 10 архітектурних конкурсів, і не тільки за бюджетні кошти, а й за кошти приватних інвесторів». Також він наголосив на неформальному рівні планування міста: «На зміну генеральним планам приходять інтегровані концепції розвитку — коли різні кола формують свої потреби: освітяни, ІТ-шники, культурологи та інші. І так з’являються неформальні плани».

Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко наголосив, що якщо місто хоче мати креативних людей, то має вибудовувати це місто як екосистему: «Мерія була першою, хто започаткував міський інкубатор, заснував центр інновацій. Тепер маючи ідею, можна прийти з нею і отримати фінансову підтримку. Бо ті міста, які роблять ставку на довгострокові речі, мають розвиток. Завжди потрібно розвивати креативні простори, молодіжні інкубатори, коворкінги, а бібліотеки, театри і музеї мають ставати інтерактивними, щоб мудрі молоді люди мали змогу де творити».

Працівниця «Інституту просторового розвитку» Олександра Сладкова на прикладі Львова розповіла, як залучати мешканців до просторового розвитку міста і чому це варто робити, адже людям має бути комфортно жити в місті, і вони мають відчувати, що можуть себе реалізувати саме в цьому місті, можуть його змінювати.

Окрім цієї зустрічі, Андрій Садовий зустрівся з місцевим бізнес-середовищем, де обговорили розвиток бізнесу та економіки, можливості для співпраці влади і підприємців. Львівська делегація відвідала місцеве підприємство «Інтерпайп», яке виробляє спеціалізовану продукцію з металу.

фото прес-служби ЛМР

Нагадаємо, Urban Talks — це дискусійна платформа для налагодження дружнього діалогу та співпраці між українськими містами. Такі обміни досвідом вже відбулися в 11 містах України — Рівному, Житомирі, Чернівцях, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Краматорську, Слов’янську, Запоріжжі та Маріуполі.