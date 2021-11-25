Президент Володимир Зеленський та керівник його офісу Андрій Єрмак 19 листопада залишили Банкову ще до закінчення робочого дня

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 21 листопада святкував своє 50-річчя. Імовірно, торжество пройшло у державній резиденції у селищі Гута в Карпатах, а 14 гостей туди доставили гелікоптер ДСНС та гелікоптер МІ-8, який належить до ЗСУ або Нацгвардії. Про це йдеться у розслідуванні журналіста Михайла Ткача для «Української правди».

Як йдеться у розслідуванні, президент Володимир Зеленський та керівник його офісу Андрій Єрмак 19 листопада залишили Банкову ще до закінчення робочого дня і полетіли в Карпати до державної резиденції «Синьогора», де у неділю, 21 листопада, Андрій Єрмак святкував ювілей – 50 років.

відео «Української правди».

Утім Володимир Зеленський не летів туди президентським бортом. За даними журналістів, 19 листопада до Івано-Франківська прилетів чартер який має стосунок до групи «Приват» Ігоря Коломойського. Борт майже одразу повернувся до Києва.

У розслідуванні йдеться, що серед гостей на святі були міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та заступник керівника Офісу Олег Татаров. Також розслідувачі зафіксували співвласника студії «Квартал-95» і близького товариша та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тимура Міндіча.

Зеленський та Міндіч раніше були співвласниками низки компаній, які входять до складу групи «95 квартал». У 2019 році Зеленський вийшов зі складу засновників цих структур.

Жодної позиції Офісу президента чи коментаря у розслідуванні немає. Журналісти зазначили, що направили в ОП запит з проханням відповісти за перелік запитань, але не отримали відповіді. У які терміни був поданий запит не уточнюється.

Своєю чергою, в Офісі президента України відреагували на розслідування уже після його публікації, стверджуючи, що отримали запит від журналістів лише за кілька годин до того. Відомство оприлюднило заяву з повним запереченням викладеної журналістами інформації.

«Перше: офіційно повідомляємо, що не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності. Друге: не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов'язаних з будь-якими бізнесменами. Гвинтокрилами ДСНС гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою», – повідомили у прес-службі ОП.

У Офісі президента стверджують, що у 19 листопада Володимир Зеленський працював у Києві. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю він був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці.

У відомстві також наголосили, що користування резиденцією в Гуті протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, «відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об'єктами».

«З інших представників влади до резиденції заїжджав лише Олексій Чернишов, який перебував у ті дні в Рівному та пересувався автівкою. Шосте: Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві – з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі президента», – сказано у повідомленні ОП.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також заперечив чотириденне святкування свого 50-річчя у державній резиденції у Карпатах.

«Як я вже говорив, не люблю свій день народження, і гучно святкував цей день лише одного разу в житті. То було моє 35-річчя. Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок (22 листопада) заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. У вівторок (23 листопада) виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в Офісі президента. Дивно, що журналісти не поцікавились реальною ситуацією і взагалі не поспілкувалися зі мною», – написав Андрій Єрмак у Facebook.

Також Єрмак заявив, що чотириденного святкування не було, гостей на гвинтокрилах ДСНС не привозили, у резиденції 20 листопада був президент, він і пересувався гвинтокрилами (згідно із протоколом), туди заїжджав тільки Олексій Чернишов, який перебував тими днями у Рівному та пересувався автівкою, заступника глави Офісу Олега Татарова там не було.

Крім цього, очільник ОП анонсував, що у грудні у карпатському селищі Гута, де і розташована державна резиденція «Синьогора», збереться понад сотня українських дипломатів святкувати своє професійне свято 22 грудня, для них готується спеціальний форум із відповідною програмою — підготовка відбувається в Гуті просто зараз.