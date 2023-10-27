Лідери Європейського Союзу схвалили план використовувати доходи від заморожених російських активів для допомоги Україні. Очікується, що на початку грудня Єврокомісія висуне правові пропозиції щодо передання цих активів Україні, пише в п’ятницю, 27 жовтня, «Бабель» з посиланням на Financial Times.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після саміту повідомила, що є політична згода щодо того, що росія має заплатити за довгострокову реконструкцію України.

«Зараз ми працюємо над початковою пропозицією, щоб зосередитися на так званих надприбутках. Ці надприбутки вже досить значні. Ідея полягає в тому, щоб ми об’єднали їх і спрямували через бюджет ЄС в Україну», – сказала президент.

Як йдеться в публікації, у найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі Euroclear зберігається 180 мільярдів євро із 300 мільярдів євро заморожених російських активів. За девʼять місяців 2023 року Euroclear заробив 3 мільярди євро на цих грошах.

Грудневі пропозиції Єврокомісії мають уточнити юридичні зобов’язання про доходи депозитаріїв цінних паперів, таких як Euroclear, і зобов’яжуть їх відкладати ці доходи. А на наступному етапі вже зʼявиться законодавчий акт, який дозволить вилучити гроші й передати їх Україні.

ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад 200 мільярдів євро. Значна частина цих грошей перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже 750 мільйонів євро прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив 24,1 млрд євро активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції. Крім того, ще 8 млрд доларів російських активів нещодавно заморозили США.

Наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості використати всі 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на користь України. Тим часом Україна розраховує отримати з цих активів від 300 до 500 млрд доларів.

7 вересня у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про 5,4 мільйона доларів, які підуть на підтримку українських ветеранів. Після цього Естонія заявила, що планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи (приблизно 38 мільйонів євро).