Європейський суд з прав людини в Страсбурзі

Європейський суд з прав людини у Страсбурзі зареєстрував та розпочав розгляд шести справ за заявами українських інкасаторів проти Угорщини щодо незаконного затримання та катувань. Аналогічна процедура очікується й щодо сьомого інкасатора. Про це 15 жовтня повідомили в пресслужбі «Ощадбанку».

«Той факт, що ЄСПЛ прийняв скаргу та відкрив провадження, свідчить про наявність обґрунтованої правової позиції, юридичну перспективу справи та намір Суду розглянути її по суті», – ідеться в повідомленні.

Заяви стосуються фактів грубого порушення прав українських громадян з боку органів Угорщини, зокрема:

статті 3 Конвенції (Заборона катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження);

статті 5 Конвенції (Право на свободу та особисту недоторканність / незаконне затримання).

Відповідь ЄСПЛ на звернення «Ощадбанку» (Фото пресслужби банку)

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Справа «українського золотого конвою» в Угорщині – що відомо

5 березня 2026 року в Будапешті угорські правоохоронці затримали сімох інкасаторів «Ощадбанку», які двома службовими автомобілями перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Уряд Угорщини, який тоді очолював Віктор Орбан, заявив, що українців затримали у межах операції «Український золотий конвой», а вилучення вантажу пояснили підозрою у відмиванні грошей.

Водночас «Ощадбанк» повідомляв, що його працівники діяли законно та перевозили гроші й золото в межах угоди з «Райффайзен Банк Австрія». Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга тоді заявив, що Угорщина «фактично взяла заручників і викрала гроші».

Увечері 6 березня угорська сторона звільнила всіх сімох працівників «Ощадбанку». 12 березня банк також отримав назад два інкасаторські автомобілі. Українці скаржилися, що їх понад добу утримували в кайданках, не дозволили зв’язатися з родичами та керівництвом, а також змушували надавати свідчення російською мовою. Банк назвав затримання українців «викраденням».

6 травня Володимир Зеленський оголосив про повернення Україні готівки та золота, які транспортували інкасатори «Ощадбанку». Угорщина також скасувала депортацію та заборону на в’їзд до Шенгенської зони сімом затриманим інкасаторам «Ощадбанку».

У серпні угорські правоохоронці закрили кримінальне провадження щодо нібито відмивання грошей стосовно інкасаторів «Ощадбанку» через відсутність складу злочину. Там дійшли висновку, що гроші та золото, які українські інкасатори перевозили територією Угорщини, мають законне походження.