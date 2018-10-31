Головний рабин України звинуватив НАБУ у стеженні за синагогою в Києві

Для стеження невідомі зловмисники використовували автомобілі з підробленими номерами.

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 12:23780

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У вівторок, 30 жовтня, очільник Єврейської громади Києва Моше Реувен Асман звинуватив Національне антикорупційне бюро України у стеженні за Центральною синагогою Києва.

У заяві зазначається, що в жовтні служба безпеки Єврейської громади Києва виявила невідомих осіб, які стежили за Центральною синагогою. З власних джерел представники громади встановили, що невідомі, які проводили стеження, мають безпосереднє відношення до НАБУ. Для стеження використовувалися автомобілі з підробленими номерами. У заяві також вказано, що раніше, під час проведення слідчих дій, високопосадовець правоохоронних органів використовував антисемітську лексику.

«Зокрема, деякий час тому, під час проведення негласних слідчих дій були зафіксовані висловлювання високопосадовця правоохоронного органу вищого рівня, що принижують честь і гідність єврейського народу і вірян, з використанням антисемітської лексики, назв образливого характеру юдеїв, висловлених у грубій ворожій формі», - йдеться у заяві.

У зв'язку з цим рабин вимагає від правоохоронців дати оцінку діям НАБУ, а також закликає міжнародні організації взяти під контроль розслідування.

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