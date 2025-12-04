Кладовище розташоване на околиці Кременця

Старовинне єврейське кладовище візьмуть під охорону. Прокуратура Тернопільщини в суді зобов’язала міську раду Кременця укласти охоронний договір на цвинтар площею понад 2 га. Розташований він на околиці міста на вулиці Джерельній – це територія поруч з горою та козацьким цвинтарем.

Тернопільський окружний адміністративний суд прийняв рішення щодо укладання охоронного договору на пам’ятку історії місцевого значення – єврейського кладовища, датованого XVI-XX ст., повідомили в прокуратурі Тернопільщини в четвер, 4 грудня. Охорону та оплату за неї повинна забезпечити Кременецька міська рада.

За інформацією Міністерства культури цей цвинтар є культурною спадщиною України.

За даними Кременецької районної адміністрації, останні поховання на єврейському кладовищі відбувалися в 1970-х роках ХХ ст. Зараз стан пам’ятників незадовільний.

Стан кам'яних плит на кладовищі незадовільний

Додамо, що до Другої світової війни у Кременці нараховувалася велика кількість євреїв. Вони почали селитися у місті у XV ст., якраз тоді, коли Кременцю було надане Магдебурзьке право на самоврядування. На початку ХХ ст., за переписом населення, єврейська громада нараховувала 6397 осіб. Це становило понад 40% жителів.

Серед осіб, які протягом XVI-XVIII ст. очолювали кременецький кагал, було кілька відомих іудейських богословів. У місті народився, провів значну частину життя і помер знаменитий єврейський просвітитель ХІХ ст. Ісак Бер-Левінзон.